https://ria.ru/20240124/krym-1923158478.html
В Крыму спасли любительницу селфи, уплывшую на плоту
В Крыму спасли любительницу селфи, уплывшую на плоту - РИА Новости, 24.01.2024
В Крыму спасли любительницу селфи, уплывшую на плоту
Водолазы подразделения МЧС в Крыму спасли женщину, которая ради селфи зашла на плот у берега и не заметила, как ее стало уносить вглубь озера. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T11:57
2024-01-24T11:57
2024-01-24T11:57
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923156984_0:174:1280:894_1920x0_80_0_0_f969ac934112de33d64bdcdb725b2c05.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Водолазы подразделения МЧС в Крыму спасли женщину, которая ради селфи зашла на плот у берега и не заметила, как ее стало уносить вглубь озера. Звонок о помощи поступил во вторник днем. Сообщалось, что на Михайловском озере в городе Саки на плоту находится женщина и самостоятельно добраться до берега не может. Когда спасатели евпаторийского отряда "Крым-Спас" (подразделение МЧС Крыма) прибыли на помощь, выяснилось, что женщина находится на плоту на расстоянии около 20 метров от берега. "Как выяснилось, женщина хотела сделать селфи на плоту, который впоследствии начал уплывать. Один из спасателей, надев гидрокостюм, подвязал веревкой плот и доставил гражданку на берег", – сообщили в пресс-службе крымского МЧС. В медицинской помощи дама не нуждалась.
https://ria.ru/20240105/turpotok-1919838195.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923156984_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1074801b1a9b8267f7ca1e25d4001fb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым
В Крыму спасли любительницу селфи, уплывшую на плоту
В Крыму спасатели вернули на берег любительницу селфи, далеко уплывшую на плоту
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Водолазы подразделения МЧС в Крыму спасли женщину, которая ради селфи зашла на плот у берега и не заметила, как ее стало уносить вглубь озера.
Звонок о помощи поступил во вторник днем. Сообщалось, что на Михайловском озере в городе Саки на плоту находится женщина и самостоятельно добраться до берега не может. Когда спасатели евпаторийского отряда "Крым-Спас" (подразделение МЧС Крыма) прибыли на помощь, выяснилось, что женщина находится на плоту на расстоянии около 20 метров от берега.
"Как выяснилось, женщина хотела сделать селфи на плоту, который впоследствии начал уплывать. Один из спасателей, надев гидрокостюм, подвязал веревкой плот и доставил гражданку на берег", – сообщили в пресс-службе крымского МЧС. В медицинской помощи дама не нуждалась.
Аксенов оценил объем турпотока в Крым в 2023 году