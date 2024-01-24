https://ria.ru/20240124/krym-1923158478.html

В Крыму спасли любительницу селфи, уплывшую на плоту

В Крыму спасли любительницу селфи, уплывшую на плоту - РИА Новости, 24.01.2024

В Крыму спасли любительницу селфи, уплывшую на плоту

Водолазы подразделения МЧС в Крыму спасли женщину, которая ради селфи зашла на плот у берега и не заметила, как ее стало уносить вглубь озера. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T11:57

2024-01-24T11:57

2024-01-24T11:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Водолазы подразделения МЧС в Крыму спасли женщину, которая ради селфи зашла на плот у берега и не заметила, как ее стало уносить вглубь озера. Звонок о помощи поступил во вторник днем. Сообщалось, что на Михайловском озере в городе Саки на плоту находится женщина и самостоятельно добраться до берега не может. Когда спасатели евпаторийского отряда "Крым-Спас" (подразделение МЧС Крыма) прибыли на помощь, выяснилось, что женщина находится на плоту на расстоянии около 20 метров от берега. "Как выяснилось, женщина хотела сделать селфи на плоту, который впоследствии начал уплывать. Один из спасателей, надев гидрокостюм, подвязал веревкой плот и доставил гражданку на берег", – сообщили в пресс-службе крымского МЧС. В медицинской помощи дама не нуждалась.

https://ria.ru/20240105/turpotok-1919838195.html

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новости - туризм, туризм, туристы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым