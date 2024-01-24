https://ria.ru/20240124/krushenii-1923295266.html

Белый дом отказался комментировать крушение самолета Ил-76

Белый дом отказался комментировать крушение самолета Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024

Белый дом отказался комментировать крушение самолета Ил-76

Белый дом информирует, что США в курсе данных о крушении Ил-76 в Белгородской области и заявляет, что не готов их подтвердить, намерен собрать больше информации РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T20:07

2024-01-24T20:07

2024-01-24T20:22

специальная военная операция на украине

происшествия

ил-76

белгородская область

вооруженные силы украины

оон

крушение ил-76 в белгородской области

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Белый дом информирует, что США в курсе данных о крушении Ил-76 в Белгородской области и заявляет, что не готов их подтвердить, намерен собрать больше информации о случившемся, сказал в среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Мы видели сообщения, однако не в состоянии подтвердить их достоверность. Мы делаем все возможное для того, чтобы получить больше ясности и больше информации по данному вопросу, однако пока мне больше нечего вам сообщить", — сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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