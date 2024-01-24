Белый дом отказался комментировать крушение самолета Ил-76
Белый дом намерен собрать больше данных о крушении самолёта Ил-76
© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Белый дом информирует, что США в курсе данных о крушении Ил-76 в Белгородской области и заявляет, что не готов их подтвердить, намерен собрать больше информации о случившемся, сказал в среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы видели сообщения, однако не в состоянии подтвердить их достоверность. Мы делаем все возможное для того, чтобы получить больше ясности и больше информации по данному вопросу, однако пока мне больше нечего вам сообщить", — сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.