https://ria.ru/20240124/krushenie-1923314576.html

Пушилин после крушения Ил-76 напомнил о другой провокации Киева

Пушилин после крушения Ил-76 напомнил о другой провокации Киева - РИА Новости, 24.01.2024

Пушилин после крушения Ил-76 напомнил о другой провокации Киева

Украинская атака на самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, — демонстративный срыв очередного обмена военнопленными, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T22:47

2024-01-24T22:47

2024-01-24T22:47

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Украинская атака на самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, — демонстративный срыв очередного обмена военнопленными, заявил РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, напомнив, что Киев уже сбивал для провокаций самолеты — малайзийский Boeing рейса MH17 в 2014 году. "Общеизвестно, что украинский режим не ценит своих солдат — их сотнями и тысячами бросают на передовую, порой просто в "мясорубку". Тем более им не жалко своих военнопленных — и они сегодня демонстративно и нагло сорвали очередной обмен", - сказал глава ДНР. Пушилин добавил, что за годы конфликта противник показал себя циничным и беспринципным. Атакой на самолет с собственными бойцами режим Зеленского еще раз подтвердил — ему нужна война, сказал глава ДНР. "Киев готов идти на любые чудовищные провокации, лишь бы повысить градус конфликта. Мы помним: ради того, чтобы обвинить донецкое ополчение и Россию, они сбили летом 2014 года малайзийский боинг. Так что сегодняшняя атака на Ил-76 уже не первый случай, когда украинский режим для достижения своих целей прибегает к подобному террористическому приему", — сказал он. Пушилин добавил, что российский экипаж Ил-76 проявил себя героически, так как отвел падающий самолет от жилых домов. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД России заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240124/voennoplennye-1923222125.html

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