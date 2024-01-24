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В ООН заявили, что не располагают своей информацией по сбитому Ил-76
В ООН заявили, что не располагают своей информацией по сбитому Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
В ООН заявили, что не располагают своей информацией по сбитому Ил-76
ООН обладает лишь информацией из СМИ о сбитом Ил-76, сожалеет в связи с гибелью людей, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T22:07
2024-01-24T22:07
2024-01-24T22:07
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белгородская область
вячеслав володин
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вооруженные силы украины
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ООН, 24 янв - РИА Новости. ООН обладает лишь информацией из СМИ о сбитом Ил-76, сожалеет в связи с гибелью людей, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Мы видели сообщения о сбитом самолете. У нас нет информации за пределами того, что выходило в прессе. Мы, конечно, очень сожалеем в связи с гибелью всех, кто был на борту, но у нас абсолютно нет какой-либо дополнительной информации", - сказал Дюжаррик. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
2024-01-24T22:07
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Обломки на месте крушения Ил-76 под Белгородом
Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2024-01-24T22:07
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В мире, Россия, Киев, Белгородская область, Вячеслав Володин, Стефан Дюжаррик, ООН, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Госдума РФ, Крушение Ил-76 в Белгородской области
В ООН заявили, что не располагают своей информацией по сбитому Ил-76
Дюжаррик: ООН не располагает своей информацией по сбитому Ил-76