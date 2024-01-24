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Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после крушения Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:45 24.01.2024 (обновлено: 20:35 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/krushenie-1923291546.html
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после крушения Ил-76
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после крушения Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после крушения Ил-76
Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН после крушения транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявил глава МИД Сергей Лавров на РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T19:45
2024-01-24T20:35
специальная военная операция на украине
россия
оон
ил-76
сергей лавров
совет безопасности оон
белгородская область
вооруженные силы украины
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ООН, 24 янв — РИА Новости. Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН после крушения транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции."Мы запросили уже около часа-полутора назад срочное заседание Совета Безопасности ООН — в 15:00 по нью-йоркскому времени — и очень рассчитываем, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее", — сказал он.По словам дипломата, украинских военнопленных, которых везли на рухнувшем Ил-76, должны были доставить в Белгородскую область для очередного обмена, согласованного между Москвой и Киевом."Вместо того чтобы этот обмен состоялся, украинская сторона из района Харьковской области нанесла зенитными ракетами удар по этому самолету, который стал фатальным", — отметил Лавров.Крушение Ил-76В среду утром в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 65 украинских солдат, которых везли для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что все пассажиры погибли.Эту информацию подтвердили в Минобороны, добавив, что в Киеве знали о готовящемся обмене и перевозке военнослужащих ВСУ. Там также уточнили, что грузовой борт летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет сбили либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T.Как сообщил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.
https://ria.ru/20240124/voennoplennye-1923222125.html
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Жители села Яблоново о падении Ил-76
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россия, оон, ил-76, сергей лавров, совет безопасности оон, белгородская область, вооруженные силы украины, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия, виктор бондарев, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Россия, ООН, Ил-76, Сергей Лавров, Совет Безопасности ООН, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Происшествия, Виктор Бондарев, Вячеслав Гладков
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после крушения Ил-76

Лавров: Россия запросила срочное заседание СБ ООН после крушения самолета Ил-76

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
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ООН, 24 янв — РИА Новости. Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН после крушения транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции.
"Мы запросили уже около часа-полутора назад срочное заседание Совета Безопасности ООН — в 15:00 по нью-йоркскому времени — и очень рассчитываем, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее", — сказал он.
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Симоньян опубликовала список украинских военнопленных с борта Ил-76
Вчера, 15:24
По словам дипломата, украинских военнопленных, которых везли на рухнувшем Ил-76, должны были доставить в Белгородскую область для очередного обмена, согласованного между Москвой и Киевом.
"Вместо того чтобы этот обмен состоялся, украинская сторона из района Харьковской области нанесла зенитными ракетами удар по этому самолету, который стал фатальным", — отметил Лавров.

Крушение Ил-76

В среду утром в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 65 украинских солдат, которых везли для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что все пассажиры погибли.
Эту информацию подтвердили в Минобороны, добавив, что в Киеве знали о готовящемся обмене и перевозке военнослужащих ВСУ. Там также уточнили, что грузовой борт летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.
По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет сбили либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T.
Как сообщил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
Вчера, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияООНИл-76Сергей ЛавровСовет Безопасности ООНБелгородская областьВооруженные силы УкраиныКрушение Ил-76 в Белгородской областиПроисшествияВиктор БондаревВячеслав Гладков
 
 
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