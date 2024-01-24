ВСУ дали понять, что сбили Ил-76 со своими же военными
Генштаб ВСУ дал понять, что сбил самолет Ил-76 ВКС РФ со своими же военными
© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Генеральный штаб ВСУ после сообщений о поражении украинскими войсками российского самолета Ил-76 с военнопленными заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении. Об этом говорится в посте ведомства на странице Facebook*.
В публикации утверждается, что ВСУ заметили связь между активностью военно-транспортной авиации в аэропорту Белгорода и количеством ракетных ударов российских войск по Харькову и области.
"Вооруженные силы Украины будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки (ракет. — Прим. ред.), контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении", — следует из заявления.
При этом напрямую о крушении Ил-76, а также о непричастности ВСУ к его уничтожению в сообщение украинского Генштаба ВСУ не говорится.
Крушение Ил-76
В среду утром в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 65 украинских солдат, которых везли для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что все пассажиры погибли.
Эту информацию подтвердили в Минобороны, добавив, что в Киеве знали о готовящемся обмене и перевозке военнослужащих ВСУ. Там также уточнили, что грузовой борт летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.
По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет сбили либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T.
Как сообщил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.
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