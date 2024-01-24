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ВСУ дали понять, что сбили Ил-76 со своими же военными - РИА Новости, 24.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:47 24.01.2024 (обновлено: 20:38 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/krushenie-1923282210.html
ВСУ дали понять, что сбили Ил-76 со своими же военными
ВСУ дали понять, что сбили Ил-76 со своими же военными - РИА Новости, 24.01.2024
ВСУ дали понять, что сбили Ил-76 со своими же военными
Генеральный штаб ВСУ после сообщений о поражении украинскими войсками российского самолета Ил-76 с военнопленными заявил, что продолжит принимать меры по... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T18:47
2024-01-24T20:38
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
воздушно-космические силы россии
вячеслав гладков
белгород
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Генеральный штаб ВСУ после сообщений о поражении украинскими войсками российского самолета Ил-76 с военнопленными заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении. Об этом говорится в посте ведомства на странице Facebook*.В публикации утверждается, что ВСУ заметили связь между активностью военно-транспортной авиации в аэропорту Белгорода и количеством ракетных ударов российских войск по Харькову и области."Вооруженные силы Украины будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки (ракет. — Прим. ред.), контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении", — следует из заявления.При этом напрямую о крушении Ил-76, а также о непричастности ВСУ к его уничтожению в сообщение украинского Генштаба ВСУ не говорится.Крушение Ил-76В среду утром в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 65 украинских солдат, которых везли для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что все пассажиры погибли.Эту информацию подтвердили в Минобороны, добавив, что в Киеве знали о готовящемся обмене и перевозке военнослужащих ВСУ. Там также уточнили, что грузовой борт летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет сбили либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T.Как сообщил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Жители села Яблоново о падении Ил-76
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вооруженные силы украины, в мире, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, воздушно-космические силы россии, вячеслав гладков, белгород, харьковская область, россия, виктор бондарев
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Воздушно-космические силы России, Вячеслав Гладков, Белгород, Харьковская область, Россия, Виктор Бондарев
ВСУ дали понять, что сбили Ил-76 со своими же военными

Генштаб ВСУ дал понять, что сбил самолет Ил-76 ВКС РФ со своими же военными

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Генеральный штаб ВСУ после сообщений о поражении украинскими войсками российского самолета Ил-76 с военнопленными заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении. Об этом говорится в посте ведомства на странице Facebook*.
В публикации утверждается, что ВСУ заметили связь между активностью военно-транспортной авиации в аэропорту Белгорода и количеством ракетных ударов российских войск по Харькову и области.
"Вооруженные силы Украины будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки (ракет. — Прим. ред.), контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении", — следует из заявления.
При этом напрямую о крушении Ил-76, а также о непричастности ВСУ к его уничтожению в сообщение украинского Генштаба ВСУ не говорится.

Крушение Ил-76

В среду утром в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 65 украинских солдат, которых везли для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что все пассажиры погибли.
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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Эту информацию подтвердили в Минобороны, добавив, что в Киеве знали о готовящемся обмене и перевозке военнослужащих ВСУ. Там также уточнили, что грузовой борт летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.
По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет сбили либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T.
Как сообщил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
Вчера, 17:35
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиВоздушно-космические силы РоссииВячеслав ГладковБелгородХарьковская областьРоссияВиктор Бондарев
 
 
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