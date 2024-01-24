https://ria.ru/20240124/krushenie-1923276215.html
Сотрудники СК приступили к работе на месте крушения Ил-76
Сотрудники СК приступили к работе на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
Сотрудники СК приступили к работе на месте крушения Ил-76
Сотрудники и криминалисты Следственного комитета приступили к работе на месте крушения Ил-76, который сбили ВСУ над Белгородской областью, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T18:26
2024-01-24T18:26
2024-01-24T18:28
специальная военная операция на украине
крушение ил-76 в белгородской области
белгородская область
россия
киев
вячеслав володин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сотрудники и криминалисты Следственного комитета приступили к работе на месте крушения Ил-76, который сбили ВСУ над Белгородской областью, сообщил РИА Новости информированный источник. "На месте крушения в настоящее время работают криминалисты и следователи. Они соберут и изучат материалы, необходимые для дальнейшего расследования случившегося", - сказал собеседник агентства. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
2024-01-24T18:26
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Жители села Яблоново о падении Ил-76
Жители села Яблоново о падении Ил-76
2024-01-24T18:26
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Сотрудники СК приступили к работе на месте крушения Ил-76
Сотрудники СК приступили к работе на месте крушения Ил-76 в Белгородской области