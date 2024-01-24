https://ria.ru/20240124/krushenie-1923276215.html

Сотрудники СК приступили к работе на месте крушения Ил-76

Сотрудники СК приступили к работе на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024

Сотрудники СК приступили к работе на месте крушения Ил-76

Сотрудники и криминалисты Следственного комитета приступили к работе на месте крушения Ил-76, который сбили ВСУ над Белгородской областью, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T18:26

2024-01-24T18:26

2024-01-24T18:28

специальная военная операция на украине

крушение ил-76 в белгородской области

белгородская область

россия

киев

вячеслав володин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сотрудники и криминалисты Следственного комитета приступили к работе на месте крушения Ил-76, который сбили ВСУ над Белгородской областью, сообщил РИА Новости информированный источник. "На месте крушения в настоящее время работают криминалисты и следователи. Они соберут и изучат материалы, необходимые для дальнейшего расследования случившегося", - сказал собеседник агентства. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.

https://ria.ru/20240124/voennoplennye-1923222125.html

белгородская область

россия

киев

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