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Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США из-за крушения Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 24.01.2024 (обновлено: 14:15 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/krushenie-1923182240.html
Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США из-за крушения Ил-76
Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США из-за крушения Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США из-за крушения Ил-76
Спикер ГД Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области, также он предложил... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:55
2024-01-24T14:15
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
конгресс сша
бундестаг германии
ил-76
россия
германия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области, также он предложил разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области, сообщили в среду в Минобороны России.&quot;Есть предложение все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы, давайте подготовим обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии, для того чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают, это нацистский режим, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками, они должны осознать свою ответственность, а депутаты парламентов должны объявить им импичмент&quot;, - сказал он на пленарном заседании.Также Володин предложил довести до сведения национальных парламентов позицию Госдумы по этому вопросу."Своих солдат расстреляли в воздухе… там их матери, жены, дети ждали", - добавил Володин.
https://ria.ru/20240124/samolet-1923176620.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, конгресс сша, бундестаг германии, ил-76, россия, германия, вячеслав володин, госдума рф, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Конгресс США, Бундестаг Германии, Ил-76, Россия, Германия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Воздушно-космические силы России
Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США из-за крушения Ил-76

Володин поручил подготовить обращение к США и ФРГ из-за крушения Ил-76

© Фото из соцсетейМесто падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© Фото из соцсетей
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области, также он предложил разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.
Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области, сообщили в среду в Минобороны России.
«

"Есть предложение все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы, давайте подготовим обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии, для того чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают, это нацистский режим, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками, они должны осознать свою ответственность, а депутаты парламентов должны объявить им импичмент", - сказал он на пленарном заседании.

Также Володин предложил довести до сведения национальных парламентов позицию Госдумы по этому вопросу.
"Своих солдат расстреляли в воздухе… там их матери, жены, дети ждали", - добавил Володин.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
В Кремле прокомментировали крушение Ил-76 в Белгородской области
Вчера, 12:32
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьКонгресс СШАБундестаг ГерманииИл-76РоссияГерманияВячеслав ВолодинГосдума РФВоздушно-космические силы России
 
 
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