https://ria.ru/20240124/krushenie-1923182240.html
Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США из-за крушения Ил-76
Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США из-за крушения Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США из-за крушения Ил-76
Спикер ГД Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области, также он предложил... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:55
2024-01-24T12:55
2024-01-24T14:15
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
конгресс сша
бундестаг германии
ил-76
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области, также он предложил разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области, сообщили в среду в Минобороны России."Есть предложение все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы, давайте подготовим обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии, для того чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают, это нацистский режим, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками, они должны осознать свою ответственность, а депутаты парламентов должны объявить им импичмент", - сказал он на пленарном заседании.Также Володин предложил довести до сведения национальных парламентов позицию Госдумы по этому вопросу."Своих солдат расстреляли в воздухе… там их матери, жены, дети ждали", - добавил Володин.
https://ria.ru/20240124/samolet-1923176620.html
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Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США из-за крушения Ил-76
Володин поручил подготовить обращение к США и ФРГ из-за крушения Ил-76