https://ria.ru/20240124/krasnoyarsk-1923169345.html

Красноярская программа Года семьи будет утверждена до 1 февраля

Красноярская программа Года семьи будет утверждена до 1 февраля - РИА Новости, 24.01.2024

Красноярская программа Года семьи будет утверждена до 1 февраля

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил, что разрабатываемая краевая программа реализации Года семьи будет готова к 1 февраля, сообщает пресс-служба РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T12:07

2024-01-24T12:07

2024-01-24T15:01

красноярский край

красноярск

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 24 янв – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил, что разрабатываемая краевая программа реализации Года семьи будет готова к 1 февраля, сообщает пресс-служба главы региона. По ее данным, об этом глава региона заявил в среду во время визита в семейный центр в Октябрьском районе Красноярска. Центр открылся 1 ноября 2023 года в рамках нацпроекта "Демография" и объединил под одной крышей сразу четыре учреждения: центр социальной помощи семье и детям, комплексный центр социального обслуживания населения, управление социальной защиты населения по Октябрьскому району в Красноярске и МФЦ. Отмечается, что центр работает по принципу одного окна – для каждого обратившегося предлагается индивидуальный маршрут решения проблемы, после чего специалисты сопровождают его на всех этапах, обеспечивают индивидуальный, комплексный подход к каждой ситуации. Также там работают детские досуговые группы, родительские объединения и клубы для старшего поколения, группы взаимопомощи, площадки для семейного досуга. Открыта Школа родственного ухода. "Замечательно, что такой центр мы создали в преддверии Года семьи, который был объявлен президентом Российской Федерации. Центр объединяет разные учреждения, которые работают с семьями с детьми... В Год семьи важны не только вопросы установления мер социальной поддержки семьям, но и реализации этих мер, чтобы это было без лишней бюрократии и трудностей. Это все в поле нашего внимания, все это будет частью краевой программы реализации Года семьи, которая сейчас находится в завершающей стадии разработки и будет утверждена до 1 февраля", – сказал Котюков. Семейный центр стал пилотным проектом для Красноярского края. На основе полученного опыта подобные учреждения появятся в других районах города и территориях края.

https://ria.ru/20240123/dom-1922894164.html

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красноярский край, красноярск, михаил котюков, октябрьский район