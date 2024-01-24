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Красноярская программа Года семьи будет утверждена до 1 февраля - РИА Новости, 24.01.2024
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12:07 24.01.2024 (обновлено: 15:01 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/krasnoyarsk-1923169345.html
Красноярская программа Года семьи будет утверждена до 1 февраля
Красноярская программа Года семьи будет утверждена до 1 февраля - РИА Новости, 24.01.2024
Красноярская программа Года семьи будет утверждена до 1 февраля
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил, что разрабатываемая краевая программа реализации Года семьи будет готова к 1 февраля, сообщает пресс-служба РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:07
2024-01-24T15:01
красноярский край
красноярск
михаил котюков
октябрьский район
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КРАСНОЯРСК, 24 янв – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил, что разрабатываемая краевая программа реализации Года семьи будет готова к 1 февраля, сообщает пресс-служба главы региона. По ее данным, об этом глава региона заявил в среду во время визита в семейный центр в Октябрьском районе Красноярска. Центр открылся 1 ноября 2023 года в рамках нацпроекта "Демография" и объединил под одной крышей сразу четыре учреждения: центр социальной помощи семье и детям, комплексный центр социального обслуживания населения, управление социальной защиты населения по Октябрьскому району в Красноярске и МФЦ. Отмечается, что центр работает по принципу одного окна – для каждого обратившегося предлагается индивидуальный маршрут решения проблемы, после чего специалисты сопровождают его на всех этапах, обеспечивают индивидуальный, комплексный подход к каждой ситуации. Также там работают детские досуговые группы, родительские объединения и клубы для старшего поколения, группы взаимопомощи, площадки для семейного досуга. Открыта Школа родственного ухода. "Замечательно, что такой центр мы создали в преддверии Года семьи, который был объявлен президентом Российской Федерации. Центр объединяет разные учреждения, которые работают с семьями с детьми... В Год семьи важны не только вопросы установления мер социальной поддержки семьям, но и реализации этих мер, чтобы это было без лишней бюрократии и трудностей. Это все в поле нашего внимания, все это будет частью краевой программы реализации Года семьи, которая сейчас находится в завершающей стадии разработки и будет утверждена до 1 февраля", – сказал Котюков. Семейный центр стал пилотным проектом для Красноярского края. На основе полученного опыта подобные учреждения появятся в других районах города и территориях края.
https://ria.ru/20240123/dom-1922894164.html
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красноярский край, красноярск, михаил котюков, октябрьский район
Красноярский край, Красноярск, Михаил Котюков, Октябрьский район

Красноярская программа Года семьи будет утверждена до 1 февраля

© РИА Новости / Виталий АньковСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 24 янв – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил, что разрабатываемая краевая программа реализации Года семьи будет готова к 1 февраля, сообщает пресс-служба главы региона.
По ее данным, об этом глава региона заявил в среду во время визита в семейный центр в Октябрьском районе Красноярска.
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Центр открылся 1 ноября 2023 года в рамках нацпроекта "Демография" и объединил под одной крышей сразу четыре учреждения: центр социальной помощи семье и детям, комплексный центр социального обслуживания населения, управление социальной защиты населения по Октябрьскому району в Красноярске и МФЦ.
Отмечается, что центр работает по принципу одного окна – для каждого обратившегося предлагается индивидуальный маршрут решения проблемы, после чего специалисты сопровождают его на всех этапах, обеспечивают индивидуальный, комплексный подход к каждой ситуации. Также там работают детские досуговые группы, родительские объединения и клубы для старшего поколения, группы взаимопомощи, площадки для семейного досуга. Открыта Школа родственного ухода.
"Замечательно, что такой центр мы создали в преддверии Года семьи, который был объявлен президентом Российской Федерации. Центр объединяет разные учреждения, которые работают с семьями с детьми... В Год семьи важны не только вопросы установления мер социальной поддержки семьям, но и реализации этих мер, чтобы это было без лишней бюрократии и трудностей. Это все в поле нашего внимания, все это будет частью краевой программы реализации Года семьи, которая сейчас находится в завершающей стадии разработки и будет утверждена до 1 февраля", – сказал Котюков.
Семейный центр стал пилотным проектом для Красноярского края. На основе полученного опыта подобные учреждения появятся в других районах города и территориях края.
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Красноярский крайКрасноярскМихаил КотюковОктябрьский район
 
 
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