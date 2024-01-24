Самарские производители ореховых паст начали выпускать косметику

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Производители ореховых паст, ведущие свою деятельность в Самарской области, начали выпускать косметическую продукцию с участием господдержки, сообщает пресс-служба регионального правительства. Бизнесмены Игорь и Константин Брусянцевы начинали свой бизнес с производства ореховых паст. Отец и сын выпускают несколько брендов арахисовой, фундучной, фисташковой, кокосовой паст. Также они занимаются выпуском халвы и глазированных орехов. Сейчас предприниматели начали выпуск косметического воска с помощью нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Для этого сняли в аренду еще одно помещение, купили производственную линию. Предприниматели рассказали, что сначала компания занималась реализацией воска другого производителя, а потом решили заняться своим косметическим продуктом. "Несмотря на то, что я окончил авиационный университет, пришлось заняться химией, изучить составляющие, сделать тысячи проб. В результате, могу с гордостью сказать, что рецептура воска принадлежит нам самим", — рассказал Игорь Брусянцев. Свой воск бизнесмены продают через маркетплейсы, поэтому его могут купить жители разных регионов РФ. В планах семейного предприятия — расширение линейки продукции и выход на экспорт. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство" инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов.
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Производители ореховых паст, ведущие свою деятельность в Самарской области, начали выпускать косметическую продукцию с участием господдержки, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Бизнесмены Игорь и Константин Брусянцевы начинали свой бизнес с производства ореховых паст. Отец и сын выпускают несколько брендов арахисовой, фундучной, фисташковой, кокосовой паст. Также они занимаются выпуском халвы и глазированных орехов.
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Сейчас предприниматели начали выпуск косметического воска с помощью нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Для этого сняли в аренду еще одно помещение, купили производственную линию. Предприниматели рассказали, что сначала компания занималась реализацией воска другого производителя, а потом решили заняться своим косметическим продуктом.
"Несмотря на то, что я окончил авиационный университет, пришлось заняться химией, изучить составляющие, сделать тысячи проб. В результате, могу с гордостью сказать, что рецептура воска принадлежит нам самим", — рассказал Игорь Брусянцев.
Свой воск бизнесмены продают через маркетплейсы, поэтому его могут купить жители разных регионов РФ.
В планах семейного предприятия — расширение линейки продукции и выход на экспорт.
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство" инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов.
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