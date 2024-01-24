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Песков высказался о законопроекте о конфискации имущества за фейки об армии - РИА Новости, 24.01.2024
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12:41 24.01.2024 (обновлено: 12:49 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/konfiskatsiya-1923178811.html
Песков высказался о законопроекте о конфискации имущества за фейки об армии
Песков высказался о законопроекте о конфискации имущества за фейки об армии - РИА Новости, 24.01.2024
Песков высказался о законопроекте о конфискации имущества за фейки об армии
Кремль пока не комментирует законопроект про конфискацию имущества людей, осужденных за дискредитацию вооруженных сил, так как он рассматривается в первом... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:41
2024-01-24T12:49
общество
россия
дмитрий песков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кремль пока не комментирует законопроект про конфискацию имущества людей, осужденных за дискредитацию вооруженных сил, так как он рассматривается в первом чтении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений. Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы."Поскольку речь идёт только о первом чтении, это инициатива наших депутатов, то вы знаете, мы предпочитаем это не комментировать, пока работают народные избранники", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
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общество, россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ
Песков высказался о законопроекте о конфискации имущества за фейки об армии

Песков: Кремль предпочитает не комментировать законы, над которыми идет работа

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кремль пока не комментирует законопроект про конфискацию имущества людей, осужденных за дискредитацию вооруженных сил, так как он рассматривается в первом чтении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений. Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
"Поскольку речь идёт только о первом чтении, это инициатива наших депутатов, то вы знаете, мы предпочитаем это не комментировать, пока работают народные избранники", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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ОбществоРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы РФ
 
 
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