https://ria.ru/20240124/konfiskatsiya-1923178811.html
Песков высказался о законопроекте о конфискации имущества за фейки об армии
Песков высказался о законопроекте о конфискации имущества за фейки об армии - РИА Новости, 24.01.2024
Песков высказался о законопроекте о конфискации имущества за фейки об армии
Кремль пока не комментирует законопроект про конфискацию имущества людей, осужденных за дискредитацию вооруженных сил, так как он рассматривается в первом... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:41
2024-01-24T12:41
2024-01-24T12:49
общество
россия
дмитрий песков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кремль пока не комментирует законопроект про конфискацию имущества людей, осужденных за дискредитацию вооруженных сил, так как он рассматривается в первом чтении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений. Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы."Поскольку речь идёт только о первом чтении, это инициатива наших депутатов, то вы знаете, мы предпочитаем это не комментировать, пока работают народные избранники", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
https://ria.ru/20240122/konfiskatsiya-1922858147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ
Песков высказался о законопроекте о конфискации имущества за фейки об армии
Песков: Кремль предпочитает не комментировать законы, над которыми идет работа
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кремль пока не комментирует законопроект про конфискацию имущества людей, осужденных за дискредитацию вооруженных сил, так как он рассматривается в первом чтении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Госдума
на пленарном заседании в среду рассмотрит законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений. Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
"Поскольку речь идёт только о первом чтении, это инициатива наших депутатов, то вы знаете, мы предпочитаем это не комментировать, пока работают народные избранники", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
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