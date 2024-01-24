https://ria.ru/20240124/konfiskatsiya-1923178811.html

Песков высказался о законопроекте о конфискации имущества за фейки об армии

Песков высказался о законопроекте о конфискации имущества за фейки об армии - РИА Новости, 24.01.2024

Песков высказался о законопроекте о конфискации имущества за фейки об армии

Кремль пока не комментирует законопроект про конфискацию имущества людей, осужденных за дискредитацию вооруженных сил, так как он рассматривается в первом... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T12:41

2024-01-24T12:41

2024-01-24T12:49

общество

россия

дмитрий песков

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кремль пока не комментирует законопроект про конфискацию имущества людей, осужденных за дискредитацию вооруженных сил, так как он рассматривается в первом чтении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений. Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы."Поскольку речь идёт только о первом чтении, это инициатива наших депутатов, то вы знаете, мы предпочитаем это не комментировать, пока работают народные избранники", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

https://ria.ru/20240122/konfiskatsiya-1922858147.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф