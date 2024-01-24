Хейли признала поражение на праймериз в Нью-Гэмпшире и поздравила Трампа
Хейли признала поражение на первых праймериз в Нью-Гэмпшире и поздравила Трампа
© AP Photo / Abbie ParrЭкс-постпред США при ООН и кандидат в президенты Никки Хейли
© AP Photo / Abbie Parr
Экс-постпред США при ООН и кандидат в президенты Никки Хейли. Архивное фото
КОНКОРД (штат Нью-Гэмпшир), 24 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывшая постпред страны при ООН Никки Хейли поздравила своего соперника Дональда Трампа с победой на первых в стране праймериз, прошедших во вторник в штате Нью-Гэмпшир.
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"Я хочу поздравить Дональда Трампа с его победой сегодня. Он ее заслужил. Я хочу это признать", - сказала она в ходе выступления перед сторонниками.
В то же время Хейли отметила, впереди у нее еще "десятки штатов", и следующие праймериз пройдут в Южной Каролине, где она ранее была губернатором.
"Я голосовала за Трампа дважды. Я была горда тем, что служила Америке в его кабинете. Я во многом соглашаюсь с его политикой. Я решила вступить в гонку, потому что беспокоюсь о будущем нашей страны", - добавила Хейли.
В американском штате Нью-Гэмпшир во вторник прошли первичные выборы кандидатов на пост президента США в 2024 году. Голосование состоялось в атмосфере напряженной борьбы главных соперников-республиканцев экс-президента Дональда Трампа и бывшего постпреда при ООН Никки Хейли. Лидер страны Джо Байден принял при этом спорное решение пропустить праймериз демократов в этом штате в пользу голосования в Южной Каролине в начале февраля.
На прошлой неделе Трамп одержал победу на выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова, набрав 51% голосов.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, а также губернатор Флориды Рон Десантис и предприниматель Вивек Рамасвами. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.