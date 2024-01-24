Рейтинг@Mail.ru
Хейли признала поражение на праймериз в Нью-Гэмпшире и поздравила Трампа - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:25 24.01.2024 (обновлено: 04:48 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/kheyli-1923114631.html
Хейли признала поражение на праймериз в Нью-Гэмпшире и поздравила Трампа
Хейли признала поражение на праймериз в Нью-Гэмпшире и поздравила Трампа - РИА Новости, 24.01.2024
Хейли признала поражение на праймериз в Нью-Гэмпшире и поздравила Трампа
Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывшая постпред страны при ООН Никки Хейли поздравила своего соперника Дональда Трампа с победой на первых... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T04:25
2024-01-24T04:48
дональд трамп
сша
нью-гэмпшир
южная каролина
никки хейли
оон
выборы президента сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923115252_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_30d97992883eae5a2f486f1c3fa889d1.jpg
КОНКОРД (штат Нью-Гэмпшир), 24 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывшая постпред страны при ООН Никки Хейли поздравила своего соперника Дональда Трампа с победой на первых в стране праймериз, прошедших во вторник в штате Нью-Гэмпшир.&quot;Я хочу поздравить Дональда Трампа с его победой сегодня. Он ее заслужил. Я хочу это признать&quot;, - сказала она в ходе выступления перед сторонниками.В то же время Хейли отметила, впереди у нее еще "десятки штатов", и следующие праймериз пройдут в Южной Каролине, где она ранее была губернатором."Я голосовала за Трампа дважды. Я была горда тем, что служила Америке в его кабинете. Я во многом соглашаюсь с его политикой. Я решила вступить в гонку, потому что беспокоюсь о будущем нашей страны", - добавила Хейли.В американском штате Нью-Гэмпшир во вторник прошли первичные выборы кандидатов на пост президента США в 2024 году. Голосование состоялось в атмосфере напряженной борьбы главных соперников-республиканцев экс-президента Дональда Трампа и бывшего постпреда при ООН Никки Хейли. Лидер страны Джо Байден принял при этом спорное решение пропустить праймериз демократов в этом штате в пользу голосования в Южной Каролине в начале февраля.На прошлой неделе Трамп одержал победу на выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова, набрав 51% голосов.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, а также губернатор Флориды Рон Десантис и предприниматель Вивек Рамасвами. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240124/praymeriz-1923113256.html
https://ria.ru/20240124/vitse-prezident-1923112639.html
сша
нью-гэмпшир
южная каролина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923115252_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_879d8944ca19601a4c955f5b2f300fb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, сша, нью-гэмпшир, южная каролина, никки хейли, оон, выборы президента сша, в мире
Дональд Трамп, США, Нью-Гэмпшир, Южная Каролина, Никки Хейли, ООН, Выборы президента США, В мире
Хейли признала поражение на праймериз в Нью-Гэмпшире и поздравила Трампа

Хейли признала поражение на первых праймериз в Нью-Гэмпшире и поздравила Трампа

© AP Photo / Abbie ParrЭкс-постпред США при ООН и кандидат в президенты Никки Хейли
Экс-постпред США при ООН и кандидат в президенты Никки Хейли - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Abbie Parr
Экс-постпред США при ООН и кандидат в президенты Никки Хейли. Архивное фото
Читать ria.ru в
КОНКОРД (штат Нью-Гэмпшир), 24 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывшая постпред страны при ООН Никки Хейли поздравила своего соперника Дональда Трампа с победой на первых в стране праймериз, прошедших во вторник в штате Нью-Гэмпшир.
«

"Я хочу поздравить Дональда Трампа с его победой сегодня. Он ее заслужил. Я хочу это признать", - сказала она в ходе выступления перед сторонниками.

В то же время Хейли отметила, впереди у нее еще "десятки штатов", и следующие праймериз пройдут в Южной Каролине, где она ранее была губернатором.
"Я голосовала за Трампа дважды. Я была горда тем, что служила Америке в его кабинете. Я во многом соглашаюсь с его политикой. Я решила вступить в гонку, потому что беспокоюсь о будущем нашей страны", - добавила Хейли.
Никки Хейли - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Хейли лидирует в праймериз на одном из центральных участков в Конкорде
03:53
В американском штате Нью-Гэмпшир во вторник прошли первичные выборы кандидатов на пост президента США в 2024 году. Голосование состоялось в атмосфере напряженной борьбы главных соперников-республиканцев экс-президента Дональда Трампа и бывшего постпреда при ООН Никки Хейли. Лидер страны Джо Байден принял при этом спорное решение пропустить праймериз демократов в этом штате в пользу голосования в Южной Каролине в начале февраля.
На прошлой неделе Трамп одержал победу на выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова, набрав 51% голосов.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, а также губернатор Флориды Рон Десантис и предприниматель Вивек Рамасвами. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Трамп назвал имя своего потенциального вице-президента
03:33
 
Дональд ТрампСШАНью-ГэмпширЮжная КаролинаНикки ХейлиООНВыборы президента СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала