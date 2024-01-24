https://ria.ru/20240124/izrail-1923103790.html

США призвали Израиль делать больше для защиты гражданских в Газе

США призвали Израиль делать больше для защиты гражданских в Газе - РИА Новости, 24.01.2024

США призвали Израиль делать больше для защиты гражданских в Газе

США по-прежнему отвергают призывы о перемещении палестинцев за пределы сектора Газа, но продолжают "доводить" до израильского руководства, что нужно "сделать... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T00:25

2024-01-24T00:25

2024-01-24T00:25

израиль

египет

жозеп боррель

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 24 янв - РИА Новости. США по-прежнему отвергают призывы о перемещении палестинцев за пределы сектора Газа, но продолжают "доводить" до израильского руководства, что нужно "сделать больше", чтобы защищать гражданских, сообщила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея. "Мы отвергаем призывы к перемещению палестинцев за пределы сектора Газа и дегуманизирующую риторику, к которой прибегают некоторые должностные лица по обе стороны конфликта. Мы продолжаем доводить до израильского руководства, что они должны делать больше, чтобы защищать гражданское население", - сказала она в ходе заседания Совбеза ООН. "Слишком много гражданских лиц среди палестинцев были убиты или ранены в секторе Газа после 7 октября", - добавила Зея. Ранее США, Франция, ФРГ и Британия уже выступали против заявлений израильских властей о необходимости выселения палестинцев из сектора Газа. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осуждал заявления министра внутренней безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и главы минфина Бецалеля Смотрича о переселении жителей Газы. Бен-Гвир и Смотрич ранее неоднократно высказывались за отъезд палестинцев из Газы, после чего, по их мнению, туда должны прийти израильские поселенцы. В конце декабря осведомленный источник заявил РИА Новости, что правительство Израиля планирует переселение в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности.

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израиль, египет, жозеп боррель, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году