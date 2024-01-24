Рейтинг@Mail.ru
В Тамбове завели дело на несовершеннолетнюю девушку за избиение - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/izbienie-1923200989.html
В Тамбове завели дело на несовершеннолетнюю девушку за избиение
В Тамбове завели дело на несовершеннолетнюю девушку за избиение - РИА Новости, 24.01.2024
В Тамбове завели дело на несовершеннолетнюю девушку за избиение
Несовершеннолетнюю девушку из Тамбова привлекут к уголовной ответственности по статье "хулиганство" за провокации конфликтов и избиение посетителей... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:14
2024-01-24T14:14
происшествия
тамбов
россия
тамбовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:91:2748:1637_1920x0_80_0_0_601b246e1ac2c1d3db366e9ff09179ff.jpg
ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. Несовершеннолетнюю девушку из Тамбова привлекут к уголовной ответственности по статье "хулиганство" за провокации конфликтов и избиение посетителей торгово-развлекательного центра, сообщили в СУСК РФ по региону. В Telegram-каналах появилось видео, как девушка в компании подростков гуляет по торговому центру, провоцируя конфликт с посетителями. После показаны кадры, как эта же девушка избивает человека на улице. Далее она идёт по улице в компании знакомых, провоцирует прохожих, оскорбляя их и нанося удары. "Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "хулиганство", — говорится в Telegram-канале следственного управления. Следователи выяснили, что девушка в компании знакомых провоцировала конфликты с посетителями торгово-развлекательного центра, оскорбляла их и избивала.
https://ria.ru/20240118/prigovor-1922119423.html
https://ria.ru/20221010/novosibirsk-1822694277.html
тамбов
россия
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тамбов, россия, тамбовская область
Происшествия, Тамбов, Россия, Тамбовская область
В Тамбове завели дело на несовершеннолетнюю девушку за избиение

В Тамбове завели дело на несовершеннолетнюю девушку за избиение посетителей ТЦ

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. Несовершеннолетнюю девушку из Тамбова привлекут к уголовной ответственности по статье "хулиганство" за провокации конфликтов и избиение посетителей торгово-развлекательного центра, сообщили в СУСК РФ по региону.
В Telegram-каналах появилось видео, как девушка в компании подростков гуляет по торговому центру, провоцируя конфликт с посетителями. После показаны кадры, как эта же девушка избивает человека на улице. Далее она идёт по улице в компании знакомых, провоцирует прохожих, оскорбляя их и нанося удары.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
В Перми вынесли приговор жителю, избившему знакомых ломом
18 января, 14:54
"Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "хулиганство", — говорится в Telegram-канале следственного управления.
Следователи выяснили, что девушка в компании знакомых провоцировала конфликты с посетителями торгово-развлекательного центра, оскорбляла их и избивала.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Жителя Новосибирска приговорили к исправительным работам за избиение врача
10 октября 2022, 08:26
 
ПроисшествияТамбовРоссияТамбовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала