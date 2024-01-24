https://ria.ru/20240124/izbienie-1923200989.html

В Тамбове завели дело на несовершеннолетнюю девушку за избиение

В Тамбове завели дело на несовершеннолетнюю девушку за избиение - РИА Новости, 24.01.2024

В Тамбове завели дело на несовершеннолетнюю девушку за избиение

Несовершеннолетнюю девушку из Тамбова привлекут к уголовной ответственности по статье "хулиганство" за провокации конфликтов и избиение посетителей... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T14:14

2024-01-24T14:14

2024-01-24T14:14

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ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. Несовершеннолетнюю девушку из Тамбова привлекут к уголовной ответственности по статье "хулиганство" за провокации конфликтов и избиение посетителей торгово-развлекательного центра, сообщили в СУСК РФ по региону. В Telegram-каналах появилось видео, как девушка в компании подростков гуляет по торговому центру, провоцируя конфликт с посетителями. После показаны кадры, как эта же девушка избивает человека на улице. Далее она идёт по улице в компании знакомых, провоцирует прохожих, оскорбляя их и нанося удары. "Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "хулиганство", — говорится в Telegram-канале следственного управления. Следователи выяснили, что девушка в компании знакомых провоцировала конфликты с посетителями торгово-развлекательного центра, оскорбляла их и избивала.

https://ria.ru/20240118/prigovor-1922119423.html

https://ria.ru/20221010/novosibirsk-1822694277.html

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тамбовская область

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происшествия, тамбов, россия, тамбовская область