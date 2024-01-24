https://ria.ru/20240124/izbienie-1923172331.html

В Москве группа молодых людей избила подростков около ТЦ

В Москве группа молодых людей избила подростков около ТЦ - РИА Новости, 24.01.2024

В Москве группа молодых людей избила подростков около ТЦ

Группа молодых людей избила подростков около одного из торговых центров в Москве, им предъявлено обвинение, они сознались, сообщила журналистам старший помощник РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T12:16

2024-01-24T12:16

2024-01-24T12:17

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Группа молодых людей избила подростков около одного из торговых центров в Москве, им предъявлено обвинение, они сознались, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. "Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)... В порядке статьи 91 УПК РФ задержаны четыре человека, один из них несовершеннолетний. В ходе допроса соучастники признали вину, им предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигурантов меры пресечения, связанной с лишением свободы", - сказала Иванова. По данным следствия, 19 января молодые люди, находясь около ТЦ на Щелковском шоссе в Москве, избили незнакомых подростков. Двум из них оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Отмечается, что в рамках расследования проведены очные ставки, изъяты видеозаписи.

https://ria.ru/20240119/politsiya-1922269160.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)