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В Москве группа молодых людей избила подростков около ТЦ - РИА Новости, 24.01.2024
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12:16 24.01.2024 (обновлено: 12:17 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/izbienie-1923172331.html
В Москве группа молодых людей избила подростков около ТЦ
В Москве группа молодых людей избила подростков около ТЦ - РИА Новости, 24.01.2024
В Москве группа молодых людей избила подростков около ТЦ
Группа молодых людей избила подростков около одного из торговых центров в Москве, им предъявлено обвинение, они сознались, сообщила журналистам старший помощник РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:16
2024-01-24T12:17
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Группа молодых людей избила подростков около одного из торговых центров в Москве, им предъявлено обвинение, они сознались, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. "Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)... В порядке статьи 91 УПК РФ задержаны четыре человека, один из них несовершеннолетний. В ходе допроса соучастники признали вину, им предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигурантов меры пресечения, связанной с лишением свободы", - сказала Иванова. По данным следствия, 19 января молодые люди, находясь около ТЦ на Щелковском шоссе в Москве, избили незнакомых подростков. Двум из них оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Отмечается, что в рамках расследования проведены очные ставки, изъяты видеозаписи.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве группа молодых людей избила подростков около ТЦ

В Москве группа молодых людей избила подростков около ТЦ на Щелковском шоссе

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Группа молодых людей избила подростков около одного из торговых центров в Москве, им предъявлено обвинение, они сознались, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)... В порядке статьи 91 УПК РФ задержаны четыре человека, один из них несовершеннолетний. В ходе допроса соучастники признали вину, им предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигурантов меры пресечения, связанной с лишением свободы", - сказала Иванова.
По данным следствия, 19 января молодые люди, находясь около ТЦ на Щелковском шоссе в Москве, избили незнакомых подростков. Двум из них оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Отмечается, что в рамках расследования проведены очные ставки, изъяты видеозаписи.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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