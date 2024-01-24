https://ria.ru/20240124/irak-1923108148.html
СМИ: при ударах США по объектам в Ираке погибли не менее двух человек
СМИ: при ударах США по объектам в Ираке погибли не менее двух человек - РИА Новости, 24.01.2024
СМИ: при ударах США по объектам в Ираке погибли не менее двух человек
По меньшей мере два человека погибли в результате удара американских военных по трем объектам проиранского движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке в ответ на серию... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T01:39
2024-01-24T01:39
2024-01-24T01:51
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министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате удара американских военных по трем объектам проиранского движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке в ответ на серию нападений со стороны шиитских ополченцев, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники. "В результате воздушных бомбардировок в Ираке позиций проиранских вооруженных группировок погибли по меньшей мере два человека, сообщили агентству представитель службы безопасности и лидер бывших военизированных формирований "Хашед аш-Шааби", - говорится в сообщении агентства. Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары стали "прямой реакцией на серию эскалационных нападений на силы США и коалиции в Ираке и Сирии со стороны спонсируемых Ираном ополчений". В минувшую субботу ракетному обстрелу подверглась авиабаза в Ираке "Аль-Ассад", где травмы головного мозга получили четверо американцев.
https://ria.ru/20240124/yemen-1923107238.html
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ирак, сша, сирия, ллойд остин, хезболла, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Ирак, США, Сирия, Ллойд Остин, Хезболла, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: при ударах США по объектам в Ираке погибли не менее двух человек
AFP: при авиаударах США по объектам в Ираке погибли не менее двух человек