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СМИ: при ударах США по объектам в Ираке погибли не менее двух человек - РИА Новости, 24.01.2024
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01:39 24.01.2024 (обновлено: 01:51 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/irak-1923108148.html
СМИ: при ударах США по объектам в Ираке погибли не менее двух человек
СМИ: при ударах США по объектам в Ираке погибли не менее двух человек - РИА Новости, 24.01.2024
СМИ: при ударах США по объектам в Ираке погибли не менее двух человек
По меньшей мере два человека погибли в результате удара американских военных по трем объектам проиранского движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке в ответ на серию... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T01:39
2024-01-24T01:51
ирак
сша
сирия
ллойд остин
хезболла
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате удара американских военных по трем объектам проиранского движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке в ответ на серию нападений со стороны шиитских ополченцев, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники. "В результате воздушных бомбардировок в Ираке позиций проиранских вооруженных группировок погибли по меньшей мере два человека, сообщили агентству представитель службы безопасности и лидер бывших военизированных формирований "Хашед аш-Шааби", - говорится в сообщении агентства. Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары стали "прямой реакцией на серию эскалационных нападений на силы США и коалиции в Ираке и Сирии со стороны спонсируемых Ираном ополчений". В минувшую субботу ракетному обстрелу подверглась авиабаза в Ираке "Аль-Ассад", где травмы головного мозга получили четверо американцев.
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ирак, сша, сирия, ллойд остин, хезболла, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Ирак, США, Сирия, Ллойд Остин, Хезболла, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: при ударах США по объектам в Ираке погибли не менее двух человек

AFP: при авиаударах США по объектам в Ираке погибли не менее двух человек

© AP Photo / Karim KadimКареты скорой помощи в Ираке
Кареты скорой помощи в Ираке - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Karim Kadim
Кареты скорой помощи в Ираке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате удара американских военных по трем объектам проиранского движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке в ответ на серию нападений со стороны шиитских ополченцев, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
«
"В результате воздушных бомбардировок в Ираке позиций проиранских вооруженных группировок погибли по меньшей мере два человека, сообщили агентству представитель службы безопасности и лидер бывших военизированных формирований "Хашед аш-Шааби", - говорится в сообщении агентства.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары стали "прямой реакцией на серию эскалационных нападений на силы США и коалиции в Ираке и Сирии со стороны спонсируемых Ираном ополчений".
В минувшую субботу ракетному обстрелу подверглась авиабаза в Ираке "Аль-Ассад", где травмы головного мозга получили четверо американцев.
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ИракСШАСирияЛлойд ОстинХезболлаМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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