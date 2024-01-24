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Свыше 130 новых проектов появились на инвестпортале Нижегородской области - РИА Новости, 24.01.2024
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17:35 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/investportal-1923264103.html
Свыше 130 новых проектов появились на инвестпортале Нижегородской области
Свыше 130 новых проектов появились на инвестпортале Нижегородской области - РИА Новости, 24.01.2024
Свыше 130 новых проектов появились на инвестпортале Нижегородской области
Свыше 130 новых проектов появилось в списке предложений на инвестпортале Нижегородской области, всего в перечне доступно порядка 200 предложений, сообщает... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T17:35
2024-01-24T17:35
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Свыше 130 новых проектов появилось в списке предложений на инвестпортале Нижегородской области, всего в перечне доступно порядка 200 предложений, сообщает пресс-служба регионального правительства. Список сфер для проектов широкий – пищевая промышленность, деревообработка, сельское хозяйство, туризм и другое. В числе представленных проектов — создание производства по изготовлению импортозамещающих судов и гидротехнических сооружений в Городце, автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Лукоянове, организация производства изделий из древесно-наполненных пластмасс в Дзержинске, строительство причала на территории затона села Дуденево для развития речного туризма и так далее. Как рассказал гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, с помощью витрины инвестпроектов можно получить информацию об объектах, в которые можно вложить деньги. На сайте можно найти информацию о проектах, которые требует частного финансирования, долевого участия, готовые инвестиционные проекты. "Перечень предложений для инвестирования представляет собой базу готовых инвестиционных решений. Представленные проекты могут стать для потенциального инвестора стартом для развития его деятельности или же будут способствовать расширению уже имеющегося бизнеса", — цитирует пресс-служба Ищенко. Ранее предложения для инвесторов публиковались в формате печатного каталога, сейчас они интегрированы в инвестиционный портал Нижегородской области.
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твой бизнес – новости, нижегородская область, городец
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Нижегородская область, Городец

Свыше 130 новых проектов появились на инвестпортале Нижегородской области

© РИА Новости / Павел БедняковПогрузчик перевозит древесину
Погрузчик перевозит древесину - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Погрузчик перевозит древесину
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Свыше 130 новых проектов появилось в списке предложений на инвестпортале Нижегородской области, всего в перечне доступно порядка 200 предложений, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Список сфер для проектов широкий – пищевая промышленность, деревообработка, сельское хозяйство, туризм и другое.
Наталья Корженко - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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В числе представленных проектов — создание производства по изготовлению импортозамещающих судов и гидротехнических сооружений в Городце, автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Лукоянове, организация производства изделий из древесно-наполненных пластмасс в Дзержинске, строительство причала на территории затона села Дуденево для развития речного туризма и так далее.
Как рассказал гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, с помощью витрины инвестпроектов можно получить информацию об объектах, в которые можно вложить деньги. На сайте можно найти информацию о проектах, которые требует частного финансирования, долевого участия, готовые инвестиционные проекты.
"Перечень предложений для инвестирования представляет собой базу готовых инвестиционных решений. Представленные проекты могут стать для потенциального инвестора стартом для развития его деятельности или же будут способствовать расширению уже имеющегося бизнеса", — цитирует пресс-служба Ищенко.
Ранее предложения для инвесторов публиковались в формате печатного каталога, сейчас они интегрированы в инвестиционный портал Нижегородской области.
 
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