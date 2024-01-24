https://ria.ru/20240124/il-76-1923221591.html

Минобороны подтвердило гибель всех пассажиров Ил-76

Минобороны подтвердило гибель всех пассажиров Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024

Минобороны подтвердило гибель всех пассажиров Ил-76

Украинское руководство знало, что 24 января пленных украинских военнослужащих будут перевозить военно-транспортным самолётом на аэродром Белгород перед обменом, РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T15:22

2024-01-24T15:22

2024-01-24T15:26

происшествия

россия

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

специальная военная операция на украине

белгород

белгородская область

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923171493_0:166:959:705_1920x0_80_0_0_b1f2f9b4d3125178904e3a79f9f46e72.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинское руководство знало, что 24 января пленных украинских военнослужащих будут перевозить военно-транспортным самолётом на аэродром Белгород перед обменом, сообщили в среду в Минобороны РФ."Экипаж и все пассажиры самолета погибли. Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена", - говорится в сообщении.Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области, сообщили ранее в среду в Минобороны России.

россия

белгород

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом 2024-01-24T15:22 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, белгород, белгородская область, воздушно-космические силы россии