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Минобороны подтвердило гибель всех пассажиров Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:22 24.01.2024 (обновлено: 15:26 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/il-76-1923221591.html
Минобороны подтвердило гибель всех пассажиров Ил-76
Минобороны подтвердило гибель всех пассажиров Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
Минобороны подтвердило гибель всех пассажиров Ил-76
Украинское руководство знало, что 24 января пленных украинских военнослужащих будут перевозить военно-транспортным самолётом на аэродром Белгород перед обменом, РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:22
2024-01-24T15:26
происшествия
россия
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинское руководство знало, что 24 января пленных украинских военнослужащих будут перевозить военно-транспортным самолётом на аэродром Белгород перед обменом, сообщили в среду в Минобороны РФ."Экипаж и все пассажиры самолета погибли. Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена", - говорится в сообщении.Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области, сообщили ранее в среду в Минобороны России.
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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
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происшествия, россия, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, белгород, белгородская область, воздушно-космические силы россии
Происшествия, Россия, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Воздушно-космические силы России
Минобороны подтвердило гибель всех пассажиров Ил-76

МО РФ: экипаж и все пассажиры сбитого Ил-76 погибли

© фото очевидцаДым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© фото очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинское руководство знало, что 24 января пленных украинских военнослужащих будут перевозить военно-транспортным самолётом на аэродром Белгород перед обменом, сообщили в среду в Минобороны РФ.
«
"Экипаж и все пассажиры самолета погибли. Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена", - говорится в сообщении.
Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области, сообщили ранее в среду в Минобороны России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 января, 14:14
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиБелгородБелгородская областьВоздушно-космические силы России
 
 
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