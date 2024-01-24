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Минобороны подтвердило гибель всех пассажиров Ил-76
Минобороны подтвердило гибель всех пассажиров Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
Минобороны подтвердило гибель всех пассажиров Ил-76
Украинское руководство знало, что 24 января пленных украинских военнослужащих будут перевозить военно-транспортным самолётом на аэродром Белгород перед обменом, РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:22
2024-01-24T15:22
2024-01-24T15:26
происшествия
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ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинское руководство знало, что 24 января пленных украинских военнослужащих будут перевозить военно-транспортным самолётом на аэродром Белгород перед обменом, сообщили в среду в Минобороны РФ."Экипаж и все пассажиры самолета погибли. Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена", - говорится в сообщении.Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области, сообщили ранее в среду в Минобороны России.
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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
2024-01-24T15:22
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Минобороны подтвердило гибель всех пассажиров Ил-76
МО РФ: экипаж и все пассажиры сбитого Ил-76 погибли