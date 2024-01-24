https://ria.ru/20240124/il-76-1923215032.html

При крушении Ил-76 в Белгородской области на земле никто не пострадал

При крушении Ил-76 в Белгородской области на земле никто не пострадал - РИА Новости, 24.01.2024

При крушении Ил-76 в Белгородской области на земле никто не пострадал

Никто из жителей не пострадал при падении самолёта в Белгородской области, борт упал в поле, сообщил глава Корочанского района Николай Нестеров в своём... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T15:00

2024-01-24T15:00

2024-01-24T15:07

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

ил-76

корочанский район

крушение ил-76 в белгородской области

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Никто из жителей не пострадал при падении самолёта в Белгородской области, борт упал в поле, сообщил глава Корочанского района Николай Нестеров в своём Telegram-канале."Потерпел крушение транспортный самолет, он упал в поле, никто из местных жителей не пострадал", — написал Нестеров.По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет был сбит украинскими военными "тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса - либо Patriot, либо IRIS-T". Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, также он предложил разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при крушении никто не выжил.

https://ria.ru/20240124/il76-1923197832.html

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Кирилл Волков

происшествия, белгородская область, ил-76, корочанский район, крушение ил-76 в белгородской области, ситуация в днр и лнр