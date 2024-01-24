https://ria.ru/20240124/il-76-1923215032.html
При крушении Ил-76 в Белгородской области на земле никто не пострадал
При крушении Ил-76 в Белгородской области на земле никто не пострадал - РИА Новости, 24.01.2024
При крушении Ил-76 в Белгородской области на земле никто не пострадал
Никто из жителей не пострадал при падении самолёта в Белгородской области, борт упал в поле, сообщил глава Корочанского района Николай Нестеров в своём... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:00
2024-01-24T15:00
2024-01-24T15:07
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
ил-76
корочанский район
крушение ил-76 в белгородской области
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БЕЛГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Никто из жителей не пострадал при падении самолёта в Белгородской области, борт упал в поле, сообщил глава Корочанского района Николай Нестеров в своём Telegram-канале."Потерпел крушение транспортный самолет, он упал в поле, никто из местных жителей не пострадал", — написал Нестеров.По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет был сбит украинскими военными "тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса - либо Patriot, либо IRIS-T". Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, также он предложил разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при крушении никто не выжил.
https://ria.ru/20240124/il76-1923197832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При крушении Ил-76 в Белгородской области на земле никто не пострадал
Глава Корочанского района: местные жители не пострадали при крушении Ил-76