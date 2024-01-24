Рейтинг@Mail.ru
Оформление соцпомощи упростили на госуслугах для жителей Подмосковья - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:40 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/gosuslugi-1923227342.html
Оформление соцпомощи упростили на госуслугах для жителей Подмосковья
Оформление соцпомощи упростили на госуслугах для жителей Подмосковья - РИА Новости, 24.01.2024
Оформление соцпомощи упростили на госуслугах для жителей Подмосковья
Возможность воспользоваться калькулятором доходов появилась у жителей Московской области благодаря упрощению оформления социальной помощи на госуслугах, сообщил РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:40
2024-01-24T15:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917316287_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9d63095891add7522c04a1690177fcf4.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Возможность воспользоваться калькулятором доходов появилась у жителей Московской области благодаря упрощению оформления социальной помощи на госуслугах, сообщил телеканал “360”.По словам главы мингосуправления региона Надежды Куртяник, теперь пользователи смогут автоматически получить уведомление о том, что среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум. Новый сервис позволяет рассчитать доход при подаче заявления.Куртяник также отметила, что сейчас в Подмосковье все массовые социально значимые услуги переводятся в электронный вид.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917316287_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_fc4a92f93bed9349ff2339e15aec6073.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Оформление соцпомощи упростили на госуслугах для жителей Подмосковья

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Возможность воспользоваться калькулятором доходов появилась у жителей Московской области благодаря упрощению оформления социальной помощи на госуслугах, сообщил телеканал “360”.
По словам главы мингосуправления региона Надежды Куртяник, теперь пользователи смогут автоматически получить уведомление о том, что среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум. Новый сервис позволяет рассчитать доход при подаче заявления.
Куртяник также отметила, что сейчас в Подмосковье все массовые социально значимые услуги переводятся в электронный вид.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала