https://ria.ru/20240124/gosuslugi-1923227342.html

Оформление соцпомощи упростили на госуслугах для жителей Подмосковья

Оформление соцпомощи упростили на госуслугах для жителей Подмосковья - РИА Новости, 24.01.2024

Оформление соцпомощи упростили на госуслугах для жителей Подмосковья

Возможность воспользоваться калькулятором доходов появилась у жителей Московской области благодаря упрощению оформления социальной помощи на госуслугах, сообщил РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T15:40

2024-01-24T15:40

2024-01-24T15:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Возможность воспользоваться калькулятором доходов появилась у жителей Московской области благодаря упрощению оформления социальной помощи на госуслугах, сообщил телеканал “360”.По словам главы мингосуправления региона Надежды Куртяник, теперь пользователи смогут автоматически получить уведомление о том, что среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум. Новый сервис позволяет рассчитать доход при подаче заявления.Куртяник также отметила, что сейчас в Подмосковье все массовые социально значимые услуги переводятся в электронный вид.

московская область (подмосковье)

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)