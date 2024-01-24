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Оформление соцпомощи упростили на госуслугах для жителей Подмосковья
Оформление соцпомощи упростили на госуслугах для жителей Подмосковья - РИА Новости, 24.01.2024
Оформление соцпомощи упростили на госуслугах для жителей Подмосковья
Возможность воспользоваться калькулятором доходов появилась у жителей Московской области благодаря упрощению оформления социальной помощи на госуслугах, сообщил РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:40
2024-01-24T15:40
2024-01-24T15:40
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Возможность воспользоваться калькулятором доходов появилась у жителей Московской области благодаря упрощению оформления социальной помощи на госуслугах, сообщил телеканал “360”.По словам главы мингосуправления региона Надежды Куртяник, теперь пользователи смогут автоматически получить уведомление о том, что среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум. Новый сервис позволяет рассчитать доход при подаче заявления.Куртяник также отметила, что сейчас в Подмосковье все массовые социально значимые услуги переводятся в электронный вид.
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