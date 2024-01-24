https://ria.ru/20240124/gonschik-1923270944.html

Прокуратура потребовала запретить видео с уличным гонщиком из Москвы

Прокуратура потребовала запретить видео с уличным гонщиком из Москвы - РИА Новости, 24.01.2024

Прокуратура потребовала запретить видео с уличным гонщиком из Москвы

Прокуратура Москвы через суд потребовала запретить распространение в России видео опасных гонок, которые устраивают владелец канала на видеохостинге и его... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T18:03

2024-01-24T18:03

2024-01-24T18:03

происшествия

москва

россия

кутузовский проспект

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Прокуратура Москвы через суд потребовала запретить распространение в России видео опасных гонок, которые устраивают владелец канала на видеохостинге и его товарищ, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Прокуратура Москвы направила в суд административное исковое заявление о признании запрещенной к распространению на территории Российской Федерации информации, размещенной пользователем в видеохостинге в сети интернет", — говорится в сообщении. По информации ведомства, мужчина размещает в сети видеоролики, пропагандирующие опасное вождение, публично демонстрирующие нарушения ПДД, фактически призывая многочисленных подписчиков делать так же. Видео сопровождаются поощрительными комментариями, "а нарушения административного законодательства не пресекаются участниками роликов". "Так, на одном из опубликованных видео группа молодых людей грубо нарушает ПДД РФ, провоцируя аварийные ситуации, агрессивно передвигаются на автомобилях по набережной Тараса Шевченко и Кутузовскому проспекту в Москве", — уточняется в релизе. В прокуратуре отметили, что в интернете опубликованы видео грубых нарушений не только на территории столицы, но и в других городах России. Ранее в МВД сообщили, что правоохранители задержали участника опасных гонок в Москве, а второй нарушитель пришел в отдел самостоятельно. В отношении каждого из них составлены административные протоколы.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

москва

россия

кутузовский проспект

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происшествия, москва, россия, кутузовский проспект