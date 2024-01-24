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Прокуратура потребовала запретить видео с уличным гонщиком из Москвы - РИА Новости, 24.01.2024
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18:03 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/gonschik-1923270944.html
Прокуратура потребовала запретить видео с уличным гонщиком из Москвы
Прокуратура потребовала запретить видео с уличным гонщиком из Москвы - РИА Новости, 24.01.2024
Прокуратура потребовала запретить видео с уличным гонщиком из Москвы
Прокуратура Москвы через суд потребовала запретить распространение в России видео опасных гонок, которые устраивают владелец канала на видеохостинге и его... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T18:03
2024-01-24T18:03
происшествия
москва
россия
кутузовский проспект
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Прокуратура Москвы через суд потребовала запретить распространение в России видео опасных гонок, которые устраивают владелец канала на видеохостинге и его товарищ, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Прокуратура Москвы направила в суд административное исковое заявление о признании запрещенной к распространению на территории Российской Федерации информации, размещенной пользователем в видеохостинге в сети интернет", — говорится в сообщении. По информации ведомства, мужчина размещает в сети видеоролики, пропагандирующие опасное вождение, публично демонстрирующие нарушения ПДД, фактически призывая многочисленных подписчиков делать так же. Видео сопровождаются поощрительными комментариями, "а нарушения административного законодательства не пресекаются участниками роликов". "Так, на одном из опубликованных видео группа молодых людей грубо нарушает ПДД РФ, провоцируя аварийные ситуации, агрессивно передвигаются на автомобилях по набережной Тараса Шевченко и Кутузовскому проспекту в Москве", — уточняется в релизе. В прокуратуре отметили, что в интернете опубликованы видео грубых нарушений не только на территории столицы, но и в других городах России. Ранее в МВД сообщили, что правоохранители задержали участника опасных гонок в Москве, а второй нарушитель пришел в отдел самостоятельно. В отношении каждого из них составлены административные протоколы.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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москва
россия
кутузовский проспект
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происшествия, москва, россия, кутузовский проспект
Происшествия, Москва, Россия, Кутузовский проспект
Прокуратура потребовала запретить видео с уличным гонщиком из Москвы

Прокуратура потребовала запретить распространять видео с гонщиком из Москвы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДорожая обстановка в Москве
Дорожая обстановка в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дорожая обстановка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Прокуратура Москвы через суд потребовала запретить распространение в России видео опасных гонок, которые устраивают владелец канала на видеохостинге и его товарищ, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Прокуратура Москвы направила в суд административное исковое заявление о признании запрещенной к распространению на территории Российской Федерации информации, размещенной пользователем в видеохостинге в сети интернет", — говорится в сообщении.
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По информации ведомства, мужчина размещает в сети видеоролики, пропагандирующие опасное вождение, публично демонстрирующие нарушения ПДД, фактически призывая многочисленных подписчиков делать так же. Видео сопровождаются поощрительными комментариями, "а нарушения административного законодательства не пресекаются участниками роликов".
"Так, на одном из опубликованных видео группа молодых людей грубо нарушает ПДД РФ, провоцируя аварийные ситуации, агрессивно передвигаются на автомобилях по набережной Тараса Шевченко и Кутузовскому проспекту в Москве", — уточняется в релизе.
В прокуратуре отметили, что в интернете опубликованы видео грубых нарушений не только на территории столицы, но и в других городах России.
Ранее в МВД сообщили, что правоохранители задержали участника опасных гонок в Москве, а второй нарушитель пришел в отдел самостоятельно. В отношении каждого из них составлены административные протоколы.
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