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Посол ФРГ в Москве назвал войну России и НАТО маловероятной - РИА Новости, 24.01.2024
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13:07 24.01.2024 (обновлено: 13:48 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/germaniya-1923185376.html
Посол ФРГ в Москве назвал войну России и НАТО маловероятной
Посол ФРГ в Москве назвал войну России и НАТО маловероятной - РИА Новости, 24.01.2024
Посол ФРГ в Москве назвал войну России и НАТО маловероятной
Война России и НАТО маловероятна, заявил посол ФРГ в Москве Александр Граф Ламбсдорфф. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:07
2024-01-24T13:48
германия
россия
в мире
нато
bild
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Война России и НАТО маловероятна, заявил посол ФРГ в Москве Александр Граф Ламбсдорфф.Ранее Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) опубликовал "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заметил, что Bild в последнее время не гнушается публикацией уток. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией заявила, что опубликованный Bild "план" - мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке."Да, конечно", - сказал посол, отвечая на вопрос, считает ли он маловероятным сценарий войны между РФ и альянсом. Дипломат заявил, что не знает, где журналисты издания достали документ и существует ли он вообще. "Надо полагать, что он все же существует — иначе бы газета о нем не писала. Но сценарии в нем очень теоретические, гипотетические — мы не ожидаем, что это случится", - сказал он в интервью RTVI.По словам дипломата, Bild — это газета, где всё нужно рассматривать с долей сомнения. "Тут важно, что речь идет о документе (насколько можно предположить — сам я его не видел), в котором обсуждаются разные сценарии. И это то, чем всегда занимаются все оборонные ведомства — включая минобороны здесь, в Москве", - добавил он.Такие вещи всегда остаются внутри министерств, пояснил он, и когда издание получает к ним доступ и пишет о них, "это неизбежно приводит к опасениям и нервозности". "Но я хочу сказать, что сценарии, которые прорабатываются, — оборонительные, на случай возможной эскалации со стороны России, на которую НАТО пришлось бы отвечать", - указал посол.Также он не видит угрозы разрыва отношений России и Германии в ближайшем будущем. "Пока что я думаю, что наши правительства приняли правильное решение. Правительства Германии и России решили поддерживать дипломатические отношения на уровне послов. И поэтому я здесь. И поэтому российский посол находится в Берлине. Но то же самое относится к Японии, или к США, или к Великобритании, или к Франции — мы все должны иметь дипломатические отношения", - подчеркнул посол.Худшее из того, что может случиться, — это отозвать дипломатию, которая составляет фундамент двусторонних отношений, указал он, и в этом случае "непонимание, угроза превратного толкования того, что собирается делать другая сторона, возросли бы неоднократно"."А в международных отношениях, если вы немного обратитесь к истории, такие ситуации, когда одно правительство неправильно истолковывает другое правительство, могут привести к ужасному недопонимаю, а оно, в свою очередь, — к эскалации", - заявил он, добавив, что, "хотя у нас действительно значительно пострадали дипломатические отношения" из-за ситуации на Украине, "по-прежнему важно продолжать работу".Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
https://ria.ru/20240123/germaniya-1922790733.html
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германия, россия, в мире, нато, bild
Германия, Россия, В мире, НАТО, Bild
Посол ФРГ в Москве назвал войну России и НАТО маловероятной

Посол в Москве: ФРГ не ожидает, что сценарий войны России и НАТО реализуется

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции у посольства Германии в Москве
Сотрудник полиции у посольства Германии в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник полиции у посольства Германии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Война России и НАТО маловероятна, заявил посол ФРГ в Москве Александр Граф Ламбсдорфф.
Ранее Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) опубликовал "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заметил, что Bild в последнее время не гнушается публикацией уток. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией заявила, что опубликованный Bild "план" - мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке.
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"Да, конечно", - сказал посол, отвечая на вопрос, считает ли он маловероятным сценарий войны между РФ и альянсом. Дипломат заявил, что не знает, где журналисты издания достали документ и существует ли он вообще. "Надо полагать, что он все же существует — иначе бы газета о нем не писала. Но сценарии в нем очень теоретические, гипотетические — мы не ожидаем, что это случится", - сказал он в интервью RTVI.
По словам дипломата, Bild — это газета, где всё нужно рассматривать с долей сомнения. "Тут важно, что речь идет о документе (насколько можно предположить — сам я его не видел), в котором обсуждаются разные сценарии. И это то, чем всегда занимаются все оборонные ведомства — включая минобороны здесь, в Москве", - добавил он.
Такие вещи всегда остаются внутри министерств, пояснил он, и когда издание получает к ним доступ и пишет о них, "это неизбежно приводит к опасениям и нервозности". "Но я хочу сказать, что сценарии, которые прорабатываются, — оборонительные, на случай возможной эскалации со стороны России, на которую НАТО пришлось бы отвечать", - указал посол.
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Также он не видит угрозы разрыва отношений России и Германии в ближайшем будущем. "Пока что я думаю, что наши правительства приняли правильное решение. Правительства Германии и России решили поддерживать дипломатические отношения на уровне послов. И поэтому я здесь. И поэтому российский посол находится в Берлине. Но то же самое относится к Японии, или к США, или к Великобритании, или к Франции — мы все должны иметь дипломатические отношения", - подчеркнул посол.
Худшее из того, что может случиться, — это отозвать дипломатию, которая составляет фундамент двусторонних отношений, указал он, и в этом случае "непонимание, угроза превратного толкования того, что собирается делать другая сторона, возросли бы неоднократно".
"А в международных отношениях, если вы немного обратитесь к истории, такие ситуации, когда одно правительство неправильно истолковывает другое правительство, могут привести к ужасному недопонимаю, а оно, в свою очередь, — к эскалации", - заявил он, добавив, что, "хотя у нас действительно значительно пострадали дипломатические отношения" из-за ситуации на Украине, "по-прежнему важно продолжать работу".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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