https://ria.ru/20240124/germaniya-1923185376.html

Посол ФРГ в Москве назвал войну России и НАТО маловероятной

Посол ФРГ в Москве назвал войну России и НАТО маловероятной - РИА Новости, 24.01.2024

Посол ФРГ в Москве назвал войну России и НАТО маловероятной

Война России и НАТО маловероятна, заявил посол ФРГ в Москве Александр Граф Ламбсдорфф. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T13:07

2024-01-24T13:07

2024-01-24T13:48

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Война России и НАТО маловероятна, заявил посол ФРГ в Москве Александр Граф Ламбсдорфф.Ранее Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) опубликовал "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заметил, что Bild в последнее время не гнушается публикацией уток. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией заявила, что опубликованный Bild "план" - мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке."Да, конечно", - сказал посол, отвечая на вопрос, считает ли он маловероятным сценарий войны между РФ и альянсом. Дипломат заявил, что не знает, где журналисты издания достали документ и существует ли он вообще. "Надо полагать, что он все же существует — иначе бы газета о нем не писала. Но сценарии в нем очень теоретические, гипотетические — мы не ожидаем, что это случится", - сказал он в интервью RTVI.По словам дипломата, Bild — это газета, где всё нужно рассматривать с долей сомнения. "Тут важно, что речь идет о документе (насколько можно предположить — сам я его не видел), в котором обсуждаются разные сценарии. И это то, чем всегда занимаются все оборонные ведомства — включая минобороны здесь, в Москве", - добавил он.Такие вещи всегда остаются внутри министерств, пояснил он, и когда издание получает к ним доступ и пишет о них, "это неизбежно приводит к опасениям и нервозности". "Но я хочу сказать, что сценарии, которые прорабатываются, — оборонительные, на случай возможной эскалации со стороны России, на которую НАТО пришлось бы отвечать", - указал посол.Также он не видит угрозы разрыва отношений России и Германии в ближайшем будущем. "Пока что я думаю, что наши правительства приняли правильное решение. Правительства Германии и России решили поддерживать дипломатические отношения на уровне послов. И поэтому я здесь. И поэтому российский посол находится в Берлине. Но то же самое относится к Японии, или к США, или к Великобритании, или к Франции — мы все должны иметь дипломатические отношения", - подчеркнул посол.Худшее из того, что может случиться, — это отозвать дипломатию, которая составляет фундамент двусторонних отношений, указал он, и в этом случае "непонимание, угроза превратного толкования того, что собирается делать другая сторона, возросли бы неоднократно"."А в международных отношениях, если вы немного обратитесь к истории, такие ситуации, когда одно правительство неправильно истолковывает другое правительство, могут привести к ужасному недопонимаю, а оно, в свою очередь, — к эскалации", - заявил он, добавив, что, "хотя у нас действительно значительно пострадали дипломатические отношения" из-за ситуации на Украине, "по-прежнему важно продолжать работу".Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

https://ria.ru/20240123/germaniya-1922790733.html

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Кирилл Волков

германия, россия, в мире, нато, bild