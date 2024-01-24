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Немецкие предприниматели заявили о потере доверия к правительству Шольца - РИА Новости, 24.01.2024
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12:30 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/germaniya-1923175140.html
Немецкие предприниматели заявили о потере доверия к правительству Шольца
Немецкие предприниматели заявили о потере доверия к правительству Шольца - РИА Новости, 24.01.2024
Немецкие предприниматели заявили о потере доверия к правительству Шольца
Германские работодатели потеряли доверие к правительству страны и недовольны проводимой им политикой, заявил глава Ассоциации работодателей Германии (BDA)... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:30
2024-01-24T12:30
экономика
германия
европа
россия
реакция на санкции
олаф шольц
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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Германские работодатели потеряли доверие к правительству страны и недовольны проводимой им политикой, заявил глава Ассоциации работодателей Германии (BDA) Райнер Дульгер, чьи слова приводит издание Bild. "Когда эта коалиция пришла к власти, я никогда бы не подумал, что мне придется это говорить: мы, предприниматели, потеряли доверие к этому правительству", - заявил он. По словам Дульгера, правящая коалиция игнорирует интересы экономики, вместо этого давая разрастаться бюрократии. В последние годы расходы на социальное обеспечение значительно возросли, в то время как работники и их работодатели вынуждены платить высокие налоги и взносы, не получая никаких обещанных послаблений и не располагая безопасностью планирования. "Федеральное правительство терпит неудачи по всем направлениям", - убежден Дулгер. Часто вместо дел оно презентует лишь свою идеологизированную партийную политику, и в конечном счёте всему этому следует "похмелье" невыполненных обещаний, заявил он. "Я не испытал экономического чуда", - резюмировал Дулгер. По его оценке, настроение среди предпринимателей хуже, чем когда-либо в течение длительного времени. "Я все больше и больше начинаю понимать каждого разгневанного гражданина", - добавил он. По данным Федерального статистического бюро Германии, ее ВВП в 2023 году сократился на 0,3%. С учетом сезонных корректировок показатель опустился на 0,1%. В 2022 году ВВП страны показывал динамику роста на 1,8% и 1,9% соответственно. В 2022 году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с энергетическим кризисом и, как следствие, возросшей инфляцией, во многом из-за введенных против России санкций.
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экономика, германия, европа, россия, реакция на санкции, олаф шольц
Экономика, Германия, Европа, Россия, Реакция на санкции, Олаф Шольц
Немецкие предприниматели заявили о потере доверия к правительству Шольца

Глава BDA Дульгер: предприниматели в ФРГ потеряли доверие к правительству Шольца

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Германские работодатели потеряли доверие к правительству страны и недовольны проводимой им политикой, заявил глава Ассоциации работодателей Германии (BDA) Райнер Дульгер, чьи слова приводит издание Bild.
"Когда эта коалиция пришла к власти, я никогда бы не подумал, что мне придется это говорить: мы, предприниматели, потеряли доверие к этому правительству", - заявил он.
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По словам Дульгера, правящая коалиция игнорирует интересы экономики, вместо этого давая разрастаться бюрократии. В последние годы расходы на социальное обеспечение значительно возросли, в то время как работники и их работодатели вынуждены платить высокие налоги и взносы, не получая никаких обещанных послаблений и не располагая безопасностью планирования.
«
"Федеральное правительство терпит неудачи по всем направлениям", - убежден Дулгер. Часто вместо дел оно презентует лишь свою идеологизированную партийную политику, и в конечном счёте всему этому следует "похмелье" невыполненных обещаний, заявил он.
"Я не испытал экономического чуда", - резюмировал Дулгер. По его оценке, настроение среди предпринимателей хуже, чем когда-либо в течение длительного времени. "Я все больше и больше начинаю понимать каждого разгневанного гражданина", - добавил он.
По данным Федерального статистического бюро Германии, ее ВВП в 2023 году сократился на 0,3%. С учетом сезонных корректировок показатель опустился на 0,1%. В 2022 году ВВП страны показывал динамику роста на 1,8% и 1,9% соответственно. В 2022 году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с энергетическим кризисом и, как следствие, возросшей инфляцией, во многом из-за введенных против России санкций.
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