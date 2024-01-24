https://ria.ru/20240124/germaniya-1923175140.html

Немецкие предприниматели заявили о потере доверия к правительству Шольца

Немецкие предприниматели заявили о потере доверия к правительству Шольца - РИА Новости, 24.01.2024

Немецкие предприниматели заявили о потере доверия к правительству Шольца

Германские работодатели потеряли доверие к правительству страны и недовольны проводимой им политикой, заявил глава Ассоциации работодателей Германии (BDA)... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T12:30

2024-01-24T12:30

2024-01-24T12:30

экономика

германия

европа

россия

реакция на санкции

олаф шольц

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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Германские работодатели потеряли доверие к правительству страны и недовольны проводимой им политикой, заявил глава Ассоциации работодателей Германии (BDA) Райнер Дульгер, чьи слова приводит издание Bild. "Когда эта коалиция пришла к власти, я никогда бы не подумал, что мне придется это говорить: мы, предприниматели, потеряли доверие к этому правительству", - заявил он. По словам Дульгера, правящая коалиция игнорирует интересы экономики, вместо этого давая разрастаться бюрократии. В последние годы расходы на социальное обеспечение значительно возросли, в то время как работники и их работодатели вынуждены платить высокие налоги и взносы, не получая никаких обещанных послаблений и не располагая безопасностью планирования. "Федеральное правительство терпит неудачи по всем направлениям", - убежден Дулгер. Часто вместо дел оно презентует лишь свою идеологизированную партийную политику, и в конечном счёте всему этому следует "похмелье" невыполненных обещаний, заявил он. "Я не испытал экономического чуда", - резюмировал Дулгер. По его оценке, настроение среди предпринимателей хуже, чем когда-либо в течение длительного времени. "Я все больше и больше начинаю понимать каждого разгневанного гражданина", - добавил он. По данным Федерального статистического бюро Германии, ее ВВП в 2023 году сократился на 0,3%. С учетом сезонных корректировок показатель опустился на 0,1%. В 2022 году ВВП страны показывал динамику роста на 1,8% и 1,9% соответственно. В 2022 году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с энергетическим кризисом и, как следствие, возросшей инфляцией, во многом из-за введенных против России санкций.

https://ria.ru/20240123/germaniya-1922790733.html

https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, европа, россия, реакция на санкции, олаф шольц