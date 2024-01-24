https://ria.ru/20240124/gazovoz-1923121770.html

Число жертв взрыва 60-тонного газовоза в Улан-Баторе выросло до шести

Число жертв взрыва 60-тонного газовоза в Улан-Баторе выросло до шести - РИА Новости, 24.01.2024

Число жертв взрыва 60-тонного газовоза в Улан-Баторе выросло до шести

Число жертв пожара в результате взрыва грузовика, перевозившего 60 тонн газа, в Улан-Баторе достигло шести, 14 человек пострадали, экстренные службы завершили... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T06:42

2024-01-24T06:42

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Число жертв пожара в результате взрыва грузовика, перевозившего 60 тонн газа, в Улан-Баторе достигло шести, 14 человек пострадали, экстренные службы завершили тушение возгорания и ликвидируют его последствия, сообщает национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Монголии. Ранее монгольский портал News писал, что в результате начавшегося пожара, охватившего близлежащие здания и автомобили, погибли не менее пяти человек, госпитализация потребовалась 10 пострадавшим. Согласно сообщению агентства по ЧС, по предварительным данным, в пожаре погибли три местных жителя и трое пожарных, прибывших на вызов. Кроме 10 человек, ранее доставленных в ожоговый центр, были госпитализированы еще четыре ребенка. Сгорели 30 автомобилей. Агентство уточняет, что взрыв произошел в результате столкновения на перекрестке грузовика, перевозившего газ, с легковым автомобилем. Отмечается, что на месте происшествия были задействованы более 600 сотрудников экстренных служб и 48 единиц техники. Около 40 жильцов близлежащих домов были временно эвакуированы и размещены в гостинице.

https://ria.ru/20240122/dtp-1922809771.html

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улан-батор, монголия, в мире