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В Израиле протестующие заблокировали проезд грузовиков с гумпомощью в Газу - РИА Новости, 24.01.2024
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13:41 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/gaza-1923193157.html
В Израиле протестующие заблокировали проезд грузовиков с гумпомощью в Газу
В Израиле протестующие заблокировали проезд грузовиков с гумпомощью в Газу - РИА Новости, 24.01.2024
В Израиле протестующие заблокировали проезд грузовиков с гумпомощью в Газу
Десятки протестующих блокируют проезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа на израильском КПП "Керем-Шалом" с требованием не пропускать помощь в... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:41
2024-01-24T13:41
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 янв - РИА Новости. Десятки протестующих блокируют проезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа на израильском КПП "Керем-Шалом" с требованием не пропускать помощь в палестинский анклав до тех пор, пока ХАМАС не освободит всех удерживаемых заложников, сообщает в среду израильский портал Ynet. "Никакая помощь не поступит, пока не вернется последний из заложников, враг не получит никакого оборудования", - скандируют активисты. Портал отмечает, что среди митингующих присутствуют члены семей павших в Газе солдат, родственники заложников и жители, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за эскалации конфликта. По данным израильских властей, около 10 тысяч грузовиков с гуманитарной помощью въехали на территорию сектора Газы с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Помощь включает питьевую воду, продовольствие, медикаменты и топливо. Проблема с освобождением остающихся в секторе Газа заложников стала в последние месяцы одной из центральных тем общественно-политических обсуждений в Израиле. В стране регулярно проходят массовые митинги в поддержку семей заложников, на которых правительству предъявляется требование любой ценой освободить тех, кто еще удерживается в секторе Газа. В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. По израильским официальным данным, в анклаве до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян. Переговоры при участии посредников из Катара, Египта и США по освобождению оставшихся заложников на данный момент находятся в тупике, так как Израиль считает неприемлемым требование ХАМАС остановить войну и вывести войска из Газы.
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
https://ria.ru/20240124/konflikt-1915630213.html
израиль
сектор газа
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
В Израиле протестующие заблокировали проезд грузовиков с гумпомощью в Газу

Израильские активисты заблокировали проезд грузовиков с гумпомощью в сектор Газа

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 янв - РИА Новости. Десятки протестующих блокируют проезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа на израильском КПП "Керем-Шалом" с требованием не пропускать помощь в палестинский анклав до тех пор, пока ХАМАС не освободит всех удерживаемых заложников, сообщает в среду израильский портал Ynet.
"Никакая помощь не поступит, пока не вернется последний из заложников, враг не получит никакого оборудования", - скандируют активисты.
Портал отмечает, что среди митингующих присутствуют члены семей павших в Газе солдат, родственники заложников и жители, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за эскалации конфликта.
По данным израильских властей, около 10 тысяч грузовиков с гуманитарной помощью въехали на территорию сектора Газы с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Помощь включает питьевую воду, продовольствие, медикаменты и топливо.
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США не смогут защитить Израиль
16 января, 08:00
Проблема с освобождением остающихся в секторе Газа заложников стала в последние месяцы одной из центральных тем общественно-политических обсуждений в Израиле. В стране регулярно проходят массовые митинги в поддержку семей заложников, на которых правительству предъявляется требование любой ценой освободить тех, кто еще удерживается в секторе Газа.
В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. По израильским официальным данным, в анклаве до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян. Переговоры при участии посредников из Катара, Египта и США по освобождению оставшихся заложников на данный момент находятся в тупике, так как Израиль считает неприемлемым требование ХАМАС остановить войну и вывести войска из Газы.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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