https://ria.ru/20240124/gaza-1923193157.html

В Израиле протестующие заблокировали проезд грузовиков с гумпомощью в Газу

В Израиле протестующие заблокировали проезд грузовиков с гумпомощью в Газу - РИА Новости, 24.01.2024

В Израиле протестующие заблокировали проезд грузовиков с гумпомощью в Газу

Десятки протестующих блокируют проезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа на израильском КПП "Керем-Шалом" с требованием не пропускать помощь в... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T13:41

2024-01-24T13:41

2024-01-24T13:41

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 янв - РИА Новости. Десятки протестующих блокируют проезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа на израильском КПП "Керем-Шалом" с требованием не пропускать помощь в палестинский анклав до тех пор, пока ХАМАС не освободит всех удерживаемых заложников, сообщает в среду израильский портал Ynet. "Никакая помощь не поступит, пока не вернется последний из заложников, враг не получит никакого оборудования", - скандируют активисты. Портал отмечает, что среди митингующих присутствуют члены семей павших в Газе солдат, родственники заложников и жители, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за эскалации конфликта. По данным израильских властей, около 10 тысяч грузовиков с гуманитарной помощью въехали на территорию сектора Газы с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Помощь включает питьевую воду, продовольствие, медикаменты и топливо. Проблема с освобождением остающихся в секторе Газа заложников стала в последние месяцы одной из центральных тем общественно-политических обсуждений в Израиле. В стране регулярно проходят массовые митинги в поддержку семей заложников, на которых правительству предъявляется требование любой ценой освободить тех, кто еще удерживается в секторе Газа. В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. По израильским официальным данным, в анклаве до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян. Переговоры при участии посредников из Катара, Египта и США по освобождению оставшихся заложников на данный момент находятся в тупике, так как Израиль считает неприемлемым требование ХАМАС остановить войну и вывести войска из Газы.

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

https://ria.ru/20240124/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа