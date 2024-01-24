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ГД приняла проект обращения к Нацсобранию Франции из-за наемников в ВСУ - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 24.01.2024 (обновлено: 14:47 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/frantsiya-1923180578.html
ГД приняла проект обращения к Нацсобранию Франции из-за наемников в ВСУ
ГД приняла проект обращения к Нацсобранию Франции из-за наемников в ВСУ - РИА Новости, 24.01.2024
ГД приняла проект обращения к Нацсобранию Франции из-за наемников в ВСУ
Госдума на пленарном заседании в среду приняла проект обращения к Нацсобранию Франции в связи с участием французских наемников в действиях киевского режима. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:48
2024-01-24T14:47
специальная военная операция на украине
франция
госдума рф
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла проект обращения к Нацсобранию Франции в связи с участием французских наемников в действиях киевского режима."Депутаты Государственной Думы полагают принципиально важным обратиться к депутатам Национального собрания Французской Республики. Считаем, что успешное выполнение целей российской специальной военной операции на Украине создаст предпосылки для возведения на нашем континенте новой архитектуры безопасности, которая будет служить всем без исключения при соблюдении полного равноправия всех стран и народов", - говорится в тексте обращения.Достойно сожаления, что власти Франции, которая некогда выступала вместе с нашей страной в качестве одного из инициаторов военно-политической разрядки в Европе, своими действиями лишь продлевают агонию нацистского киевского режима, отмечается в нем."За - 410, против нет, воздержавшихся нет. Коллеги, постановление принимается единогласно. Поздравляю. Леонид Эдуардович (Слуцкий), просьба большая: вместе с Петром Олеговичем Толстым помогите сделать все для того, чтобы коллеги из парламента Франции получили как можно быстрее обращение Государственной Думы", - сообщил по итогу рассмотрения вопроса председатель Госдумы Вячеслав Володин.Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков.МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".
https://ria.ru/20240122/naemniki-1922808910.html
https://ria.ru/20240119/frantsiya-1922355977.html
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франция, госдума рф, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Франция, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, В мире
ГД приняла проект обращения к Нацсобранию Франции из-за наемников в ВСУ

ГД приняла проект обращения к Нацсобранию Франции из-за участия наемников в ВСУ

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла проект обращения к Нацсобранию Франции в связи с участием французских наемников в действиях киевского режима.
"Депутаты Государственной Думы полагают принципиально важным обратиться к депутатам Национального собрания Французской Республики. Считаем, что успешное выполнение целей российской специальной военной операции на Украине создаст предпосылки для возведения на нашем континенте новой архитектуры безопасности, которая будет служить всем без исключения при соблюдении полного равноправия всех стран и народов", - говорится в тексте обращения.
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Источник сообщил о более чем 300 наемниках из Франции, воевавших за ВСУ
22 января, 17:14
Достойно сожаления, что власти Франции, которая некогда выступала вместе с нашей страной в качестве одного из инициаторов военно-политической разрядки в Европе, своими действиями лишь продлевают агонию нацистского киевского режима, отмечается в нем.
"За - 410, против нет, воздержавшихся нет. Коллеги, постановление принимается единогласно. Поздравляю. Леонид Эдуардович (Слуцкий), просьба большая: вместе с Петром Олеговичем Толстым помогите сделать все для того, чтобы коллеги из парламента Франции получили как можно быстрее обращение Государственной Думы", - сообщил по итогу рассмотрения вопроса председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".
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Специальная военная операция на УкраинеФранцияГосдума РФВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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