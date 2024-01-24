https://ria.ru/20240124/finlyandiya-1923271123.html

МИД заявил об остановке соглашения с Финляндией о приграничном партнерстве

МИД заявил об остановке соглашения с Финляндией о приграничном партнерстве - РИА Новости, 24.01.2024

МИД заявил об остановке соглашения с Финляндией о приграничном партнерстве

Министерство иностранных дел объявило о прекращении действия соглашения между Россией и Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству, следует из... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T18:03

2024-01-24T18:03

2024-01-24T19:15

финляндия

россия

в мире

антти хелантеря

дмитрий песков

хельсинки

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел объявило о прекращении действия соглашения между Россией и Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству, следует из документа на официальном портале правовой информации. "Двадцать четвертого января прекращено действие соглашения между правительством России и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству, <...> подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года", — говорится в официальном сообщении.В октябре прошлого года МИД вручил послу Финляндии Антти Хелантеря ноту о прекращении действия указанного документа. Его расторжение, как поясняли в ведомстве, связано с конфронтационными действиями Хельсинки.Финские власти не раз обвиняли Москву в осуществлении "инструментальной миграции" и целенаправленной отправке беженцев к границе.На этом фоне страна с 9 ноября 2023-го начала вводить ограничения на въезд из России. Республика полностью закрыла границу 15 декабря, принятые меры будут действовать до 14 января. Единственным транспортным сообщением между двумя государствами по сухопутной границе остаются железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска "Вайниккала".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Финляндии, указал, что погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. Представитель Кремля подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, а надуманные обвинения в организации миграционного кризиса неприемлемы для Москвы.

https://ria.ru/20240121/grazhdanstvo-1922666281.html

https://ria.ru/20240119/finlyandiya-1922395007.html

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финляндия, россия, в мире, антти хелантеря, дмитрий песков, хельсинки