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Вашингтон не знает, на что пошли выделенные Киеву деньги, заявил сенатор - РИА Новости, 24.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:52 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/finansy-1923292420.html
Вашингтон не знает, на что пошли выделенные Киеву деньги, заявил сенатор
Вашингтон не знает, на что пошли выделенные Киеву деньги, заявил сенатор - РИА Новости, 24.01.2024
Вашингтон не знает, на что пошли выделенные Киеву деньги, заявил сенатор
Американский сенатор Джей Ди Вэнс заявил, что в США не знают, на что пошли деньги, выделяемые для Украины, а коррупция Киева вышла из-под контроля. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T19:52
2024-01-24T19:52
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
украина
джо байден
министерство обороны сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Американский сенатор Джей Ди Вэнс заявил, что в США не знают, на что пошли деньги, выделяемые для Украины, а коррупция Киева вышла из-под контроля. "Мы просто понятия не имеем, куда делась большая часть наших денег для Украины. Коррупция вышла из-под контроля. Еще одна причина отказаться от дальнейшей помощи", - написал Вэнс в соцсети Х. Так сенатор отреагировал на материал Fox News, в котором приводится его обращение к коллегам-республиканцам касательно скандала с недостаточным надзором за помощью США Украине. Вэнс, которого цитирует СМИ, отмечает, что заявления США о "прозрачности" и отслеживании американского оружия на Украине "просто не соответствуют действительности". Также сенатор пишет, что американские военные не смогли вести точный и своевременный учет поставок оружия. Ранее был опубликован доклад контрольного управления министерства обороны США, согласно которому Пентагон должным образом не осуществлял надзор за поставками оружия Украине, более половины из поставок в объеме 1,6 миллиарда долларов остались пока неучтенными, без надлежащего мониторинга сохраняется риск краж поставляемого Киеву из США оружия или перенаправления его в третьи страны. Доклад был опубликован на фоне попыток администрации США найти компромисс с республиканцами о выделении нового пакета оборонной помощи Киеву. В конце прошлого года конгресс отказал президенту Джо Байдену в запрошенном им пакете зарубежной помощи на 106 миллиардов долларов, более 60 из которых предназначены Украине. В январе дискуссии продолжились, но пока не принесли ощутимых результатов. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране южной границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что помощь США Киеву прекратилась до одобрения конгрессом запроса на новые средства.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923017837.html
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в мире, сша, киев, украина, джо байден, министерство обороны сша, джон кирби
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Украина, Джо Байден, Министерство обороны США, Джон Кирби
Вашингтон не знает, на что пошли выделенные Киеву деньги, заявил сенатор

Сенатор Вэнс: Вашингтон не знает, на что пошли выделенные Киеву деньги

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Американский сенатор Джей Ди Вэнс заявил, что в США не знают, на что пошли деньги, выделяемые для Украины, а коррупция Киева вышла из-под контроля.
"Мы просто понятия не имеем, куда делась большая часть наших денег для Украины. Коррупция вышла из-под контроля. Еще одна причина отказаться от дальнейшей помощи", - написал Вэнс в соцсети Х.
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Так сенатор отреагировал на материал Fox News, в котором приводится его обращение к коллегам-республиканцам касательно скандала с недостаточным надзором за помощью США Украине.
Вэнс, которого цитирует СМИ, отмечает, что заявления США о "прозрачности" и отслеживании американского оружия на Украине "просто не соответствуют действительности". Также сенатор пишет, что американские военные не смогли вести точный и своевременный учет поставок оружия.
Ранее был опубликован доклад контрольного управления министерства обороны США, согласно которому Пентагон должным образом не осуществлял надзор за поставками оружия Украине, более половины из поставок в объеме 1,6 миллиарда долларов остались пока неучтенными, без надлежащего мониторинга сохраняется риск краж поставляемого Киеву из США оружия или перенаправления его в третьи страны.
Доклад был опубликован на фоне попыток администрации США найти компромисс с республиканцами о выделении нового пакета оборонной помощи Киеву. В конце прошлого года конгресс отказал президенту Джо Байдену в запрошенном им пакете зарубежной помощи на 106 миллиардов долларов, более 60 из которых предназначены Украине.
В январе дискуссии продолжились, но пока не принесли ощутимых результатов. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране южной границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что помощь США Киеву прекратилась до одобрения конгрессом запроса на новые средства.
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