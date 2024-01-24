https://ria.ru/20240124/feyki-1923102625.html

Госдума рассмотрит проект о конфискации имущества за фейки о ВС России

Госдума рассмотрит проект о конфискации имущества за фейки о ВС России - РИА Новости, 24.01.2024

Госдума рассмотрит проект о конфискации имущества за фейки о ВС России

Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T00:13

2024-01-24T00:13

2024-01-24T00:13

госдума рф

вячеслав володин

александр ющенко

валерий фадеев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений. Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования. Помимо конфискации имущества, законопроектом предусматривается возможность по решению суда лишать специального, воинского или почетного звания и государственных наград в отношении лиц, совершивших преступления против безопасности России. Как сообщал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты предлагают конфисковывать имущество, используемое или предназначенное для финансирования преступной деятельности и лишать госнаград по решению суда за ряд преступлений: распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ; публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ; публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ; публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства; призывы к введению санкций в отношении РФ и ее граждан; оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов; реабилитация нацизма. Также проектом закона предлагается ужесточить уголовную ответственность за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности России, если она совершается из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Все преступления диверсионной направленности парламентарии предлагают отнести к деятельности, направленной против безопасности России. Депутат Госдумы Александр Ющенко предположил, что конфискованное имущество может быть направлено на поддержку военнослужащих и их семей, но распределять средства будет государство. Также законопроект не должен коснуться релокантов, которые переехали за границу, но остались гражданами России, сообщал глава СПЧ Валерий Фадеев. Авторы документа подчеркивают, что реализация федерального закона направлена на упреждение и пресечение преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства. Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Минюст и Росфинмониторинг предварительно проработали и поддержали законопроект. Проект внесли спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер ГД Ирина Яровая, глава фракции "Единой России" Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, главы комитетов по безопасности и по культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская, а также другие депутаты. Всего авторами инициативы значатся 395 депутатов Госдумы, представители всех фракций, кроме фракции "Новые люди". Однако, в первоначальной версии документа, который есть в распоряжении РИА Новости, в качестве одного из авторов законопроекта был указан и лидер "Новых людей" Алексей Нечаев. Позже он заявил РИА Новости, что не будет ставить свою подпись под документом и не является одним из авторов инициативы.

https://ria.ru/20240122/konfiskatsiya-1922753327.html

https://ria.ru/20240123/prigovor-1922882274.html

https://ria.ru/20240122/feyki-1922711803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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госдума рф, вячеслав володин, александр ющенко, валерий фадеев, вооруженные силы рф