Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии заявили, что у ЕС нет запасного плана финансовой помощи Украине - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/evrosoyuz-1923266196.html
В Бельгии заявили, что у ЕС нет запасного плана финансовой помощи Украине
В Бельгии заявили, что у ЕС нет запасного плана финансовой помощи Украине - РИА Новости, 24.01.2024
В Бельгии заявили, что у ЕС нет запасного плана финансовой помощи Украине
Евросоюз не располагает планом Б на случай, если Будапешт наложит вето на пакет помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро на ближайшем саммите ЕС, заявил... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T17:43
2024-01-24T17:43
украина
бельгия
евросоюз
в мире
венгрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Евросоюз не располагает планом Б на случай, если Будапешт наложит вето на пакет помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро на ближайшем саммите ЕС, заявил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем в интервью агентству Блумберг. "На текущий момент нет плана Б", – сказал он на вопрос, имеется ли у блока план Б, если Венгрия заблокирует выделение помощи в рамках бюджета ЕС. "Я могу представить, что имеется множество альтернативных решений, и мы должны работать над этим", – добавил он. Министр убежден, что на текущий момент единственным способом продвижения вперед станет работа со всеми странами ЕС над текущим вариантом. Он также выразил уверенность, что лидеры ЕС смогут достичь договоренностей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре заявила, что Еврокомиссия пересмотрела бюджет ЕС на 2024-2027 год, предусмотрев на этот период предоставление 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов Украине. Пока страны Евросоюза не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву - активнее всего против новых финансовых вливаний выступает Венгрия. Тем не менее, по данным агентства Блумберг, ЕС готов одобрить пакет помощи для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от позиции Будапешта.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923017837.html
украина
бельгия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, бельгия, евросоюз, в мире, венгрия
Украина, Бельгия, Евросоюз, В мире, Венгрия
В Бельгии заявили, что у ЕС нет запасного плана финансовой помощи Украине

Минфин Бельгии: у Евросоюза нет плана Б, если Венгрия заблокирует помощь Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Евросоюз не располагает планом Б на случай, если Будапешт наложит вето на пакет помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро на ближайшем саммите ЕС, заявил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем в интервью агентству Блумберг.
"На текущий момент нет плана Б", – сказал он на вопрос, имеется ли у блока план Б, если Венгрия заблокирует выделение помощи в рамках бюджета ЕС. "Я могу представить, что имеется множество альтернативных решений, и мы должны работать над этим", – добавил он. Министр убежден, что на текущий момент единственным способом продвижения вперед станет работа со всеми странами ЕС над текущим вариантом. Он также выразил уверенность, что лидеры ЕС смогут достичь договоренностей.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре заявила, что Еврокомиссия пересмотрела бюджет ЕС на 2024-2027 год, предусмотрев на этот период предоставление 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов Украине. Пока страны Евросоюза не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву - активнее всего против новых финансовых вливаний выступает Венгрия. Тем не менее, по данным агентства Блумберг, ЕС готов одобрить пакет помощи для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от позиции Будапешта.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Как было — не будет. Европа готовится к прощанию с Украиной
Вчера, 08:00
 
УкраинаБельгияЕвросоюзВ миреВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала