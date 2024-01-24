ФСВТС прокомментировала ситуацию с военным имуществом России в Эквадоре
ФСВТС: передача Эквадором военного имущества РФ третьей стороне недопустима
© AP Photo / Dolores OchoaВоеннослужащие Эквадора патрулируют улицы в Кито во время чрезвычайного положения
© AP Photo / Dolores Ochoa
Военнослужащие Эквадора патрулируют улицы в Кито во время чрезвычайного положения
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Возможная передача Эквадором военного имущества из РФ третьей стороне недопустима, это нарушение международного права, заявили в среду в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.
Таким образом в службе прокомментировали сообщения в СМИ о намерениях руководства Эквадора осуществить передачу США вооружения и военной техники российского производства без получения соответствующего разрешения РФ.
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"Хотели бы подчеркнуть, что в соответствии со статьей 4 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Эквадор о военно-техническом сотрудничестве от 27 ноября 2008 г. передача продукции военного назначения, полученной в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, третьей стороне недопустима без предварительного письменного согласия Российской Федерации. Аналогичные требования содержатся в соответствующих поставочных контрактах", - говорится в сообщении.
В ФСВТС отметили, что в случае передачи военного имущества российского производства третьей стороне Эквадор нарушит свои международные обязательства, что может привести к отрицательным последствиям для дальнейшего взаимодействия двух стран.
При этом в службе подчеркнули, что Россию и Эквадор связывают "крепкие, исторически сложившиеся конструктивные отношения, в том числе в такой чувствительной области, как военно-техническое сотрудничество".