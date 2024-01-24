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ФСВТС прокомментировала ситуацию с военным имуществом России в Эквадоре - РИА Новости, 24.01.2024
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16:41 24.01.2024 (обновлено: 16:44 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/ekvador-1923241675.html
ФСВТС прокомментировала ситуацию с военным имуществом России в Эквадоре
ФСВТС прокомментировала ситуацию с военным имуществом России в Эквадоре - РИА Новости, 24.01.2024
ФСВТС прокомментировала ситуацию с военным имуществом России в Эквадоре
Возможная передача Эквадором военного имущества из РФ третьей стороне недопустима, это нарушение международного права, заявили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:41
2024-01-24T16:44
в мире
россия
эквадор
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
беспорядки в эквадоре
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Возможная передача Эквадором военного имущества из РФ третьей стороне недопустима, это нарушение международного права, заявили в среду в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.Таким образом в службе прокомментировали сообщения в СМИ о намерениях руководства Эквадора осуществить передачу США вооружения и военной техники российского производства без получения соответствующего разрешения РФ."Хотели бы подчеркнуть, что в соответствии со статьей 4 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Эквадор о военно-техническом сотрудничестве от 27 ноября 2008 г. передача продукции военного назначения, полученной в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, третьей стороне недопустима без предварительного письменного согласия Российской Федерации. Аналогичные требования содержатся в соответствующих поставочных контрактах", - говорится в сообщении.В ФСВТС отметили, что в случае передачи военного имущества российского производства третьей стороне Эквадор нарушит свои международные обязательства, что может привести к отрицательным последствиям для дальнейшего взаимодействия двух стран.При этом в службе подчеркнули, что Россию и Эквадор связывают "крепкие, исторически сложившиеся конструктивные отношения, в том числе в такой чувствительной области, как военно-техническое сотрудничество".
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в мире, россия, эквадор, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), беспорядки в эквадоре, сша
В мире, Россия, Эквадор, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Беспорядки в Эквадоре, США
ФСВТС прокомментировала ситуацию с военным имуществом России в Эквадоре

ФСВТС: передача Эквадором военного имущества РФ третьей стороне недопустима

© AP Photo / Dolores OchoaВоеннослужащие Эквадора патрулируют улицы в Кито во время чрезвычайного положения
Военнослужащие Эквадора патрулируют улицы в Кито во время чрезвычайного положения - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Dolores Ochoa
Военнослужащие Эквадора патрулируют улицы в Кито во время чрезвычайного положения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Возможная передача Эквадором военного имущества из РФ третьей стороне недопустима, это нарушение международного права, заявили в среду в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.
Таким образом в службе прокомментировали сообщения в СМИ о намерениях руководства Эквадора осуществить передачу США вооружения и военной техники российского производства без получения соответствующего разрешения РФ.
«
"Хотели бы подчеркнуть, что в соответствии со статьей 4 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Эквадор о военно-техническом сотрудничестве от 27 ноября 2008 г. передача продукции военного назначения, полученной в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, третьей стороне недопустима без предварительного письменного согласия Российской Федерации. Аналогичные требования содержатся в соответствующих поставочных контрактах", - говорится в сообщении.
В ФСВТС отметили, что в случае передачи военного имущества российского производства третьей стороне Эквадор нарушит свои международные обязательства, что может привести к отрицательным последствиям для дальнейшего взаимодействия двух стран.
При этом в службе подчеркнули, что Россию и Эквадор связывают "крепкие, исторически сложившиеся конструктивные отношения, в том числе в такой чувствительной области, как военно-техническое сотрудничество".
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В миреРоссияЭквадорФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Беспорядки в ЭквадореСША
 
 
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