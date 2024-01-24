https://ria.ru/20240124/efimov-1923066456.html

Ефимов: торгово-деловой комплекс построят в ТиНАО по городской программе

Ефимов: торгово-деловой комплекс построят в ТиНАО по городской программе - РИА Новости, 24.01.2024

Ефимов: торгово-деловой комплекс построят в ТиНАО по городской программе

На территории поселения Рязановское, расположенного в Новой Москве, планируют возвести торгово-деловой комплекс площадью 16,9 тысячи кв. м, заявил заммэра... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T09:06

2024-01-24T09:06

2024-01-24T09:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

тинао

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. На территории поселения Рязановское, расположенного в Новой Москве, планируют возвести торгово-деловой комплекс площадью 16,9 тысячи кв. м, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Строительством займется группа "Самолет" по программе стимулирования создания мест приложения труда. Компания уже получила разрешение на возведение данного объекта."На земельном участке площадью 2 гектара в деревне Остафьево появится трехэтажный торгово-деловой комплекс. Здесь создадут около 250 рабочих мест. Объект площадью 16,9 тысячи квадратных метров планируется открыть в 2025 году", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Новое строение будет деловым и досуговым центром в этом районе. Там откроют офисы и заведения общепита.Как рассказал министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский, на первых двух этажах будет располагаться фуд-корт, а на третьем – офисные помещения. Кроме того, у работников и посетителей появится возможность выходить на крышу первого этажа, где летом будут располагаться веранды.Отмечается, что общая площадь открытых общественных пространств на кровлях здания составит свыше 1,5 тыс. "квадратов". В здании будут установлены эскалаторы и лифты для удобства посетителей. Рядом созданием будет располагаться наземный гостевой паркинг на 214 машино-мест.В Москве реализуют программу стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), которая создана для обеспечения комплексной застройки районов. В рамках этой программы застройщика частично или полностью освобождают от уплаты за изменение вида разрешенного использования земельного участка, где он строит жилье. Условием является инвестирование в возведение объекта, в котором могут появиться новые рабочие места для горожан.Сначала данная программа распространялась исключительно на возведение промышленных объектов и офисов, однако потом список был расширен. В настоящий момент инвесторы могут получать преференции еще на строительство объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, логистических комплексов, кафе и ресторанов, ТЦ и других объектов.Еще при реализации программы появилось нововведение, которое позволяет увеличивать объем льгот: инвесторы могут взять на себя обязательства по возведению объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. При сокращении времени на строительство объекта на 6–12 месяцев льгота вырастает на 5%, а более одного года – на 10%.Участвовать в данной программе в столице могут не только те застройщики, которые планируют строительство объекта, но и те, которые уже возводят жилые дома. Между тем участки могут быть расположены в разных округах мегаполиса. Чтобы стать участником программы, заявки нужно направлять столичный Инвестпортал.Ранее Ефимов сообщал, что девелоперская компания "Гранель" построит в новой Москве логистический комплекс площадью около 105 тыс. кв. м.

https://ria.ru/20240122/moskva-1922746810.html

https://ria.ru/20240122/kompleks-1922427634.html

https://ria.ru/20240123/moskva-1922826875.html

москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , тинао