https://ria.ru/20240124/efimov-1923060727.html

Ефимов: москвичи купили и арендовали у города 30,9 гектара земли для ИЖС

Ефимов: москвичи купили и арендовали у города 30,9 гектара земли для ИЖС - РИА Новости, 24.01.2024

Ефимов: москвичи купили и арендовали у города 30,9 гектара земли для ИЖС

В прошлом году жители столицы купили и сняли в аренду у города свыше 30 гектаров земли – свыше 250 участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС),... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T10:05

2024-01-24T10:05

2024-01-24T10:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

жилье

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. В прошлом году жители столицы купили и сняли в аренду у города свыше 30 гектаров земли – свыше 250 участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Земля для индивидуального жилищного строительства пользуется у горожан высоким спросом. В 2023 году они приобрели, взяли в аренду и выкупили со скидкой 60% от кадастровой стоимости 255 участков общей площадью 30,9 гектара. Это превышает показатели 2022 года, когда у города приобрели и арендовали 202 участка площадью 23,6 гектара", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что город предоставляет жителям Москвы огромные возможности для возведения частных домов. Для этих целей горожане могут снять в аренду или купить у города земельный участок. Между тем, сроки для строительства жилья на участке, который покупают горожане, не установлены. По аренде сроки составляют 2,5 года, после этого появляется возможность у арендатора выкупить участок за 40% от кадастровой стоимости.Как рассказал министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман, в 2023 году жители купили у города 80 участков. Их общая площадь составила 10,59 га. Кроме того, в прошлом году горожане купили со скидкой 60% от кадастровой стоимости 151 участок. Площадь данных участков составила 16,95 га. Также Гаман добавил, что в прошлом году на открытых аукционах было заключено 24 договора аренды участков под ИЖС площадью 3,25 га.Москва создает Перечень участков земли для жителей, на которых они могут построить частные дома. С этим перечнем можно ознакомиться на официальном сайте мэра столицы. В настоящий момент в список внесено 278 земельных участков, 227 из них уже реализованы.Купить свободные участки можно двумя способами: на открытом аукционе и без торгов. Чтобы приобрести землю, необходимо подать заявление в департамент городского имущества. После этого будет опубликовано извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Если в течение месяца другие заявления не поступают, то оформляется договор купли-продажи без торгов. Однако, если интерес к одному участку проявят несколько горожан, то тогда лот выставляется на аукцион. Начальная цена участка устанавливается, исходя из размера кадастровой стоимости.Снять в аренду участки можно на торгах города. Вся информация об этих землях размещена на столичном Инвестпортале. Арендатор имеет право в дальнейшем выкупить участок за 40% от кадастровой стоимости.Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Цифровая экономика".Ранее Ефимов сообщал, что доля ИЖС в столице достигла 15%, объем ввода такого жилья вырос более, чем на треть. В январе-сентябре 2023 года в Москве населением было построено 711 тысяч кв. м. жилья, что на 36,5% превосходит объемы ИЖС аналогичного периода 2022 года.

https://ria.ru/20240123/moskva-1922826875.html

https://ria.ru/20240122/moskva-1922746810.html

москва

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Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, жилье