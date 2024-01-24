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Ряд арабских дипломатов покинули зал СБ ООН во время речи постпреда Израиля - РИА Новости, 24.01.2024
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00:02 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/diplomaty-1923101945.html
Ряд арабских дипломатов покинули зал СБ ООН во время речи постпреда Израиля
Ряд арабских дипломатов покинули зал СБ ООН во время речи постпреда Израиля - РИА Новости, 24.01.2024
Ряд арабских дипломатов покинули зал СБ ООН во время речи постпреда Израиля
Ряд арабских представителей покинули зал заседаний Совета безопасности ООН, когда свое выступление начал постпред Израиля Гилад Эрдан, передает корреспондент... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T00:02
2024-01-24T00:02
в мире
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антониу гутерреш
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ООН, 23 янв – РИА Новости. Ряд арабских представителей покинули зал заседаний Совета безопасности ООН, когда свое выступление начал постпред Израиля Гилад Эрдан, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник проходит министерское заседание СБ ООН по ближневосточному урегулированию на уровне министров. Первым на заседании выступил генсек ООН Антониу Гутерреш, затем слово дали главе МИД Палестины Рияду аль-Малики. Вслед за ним выступил постпред Израиля Гилад Эрдан. Во время его выступления ряд дипломатов встали и вышли из зала и вернулись лишь после того, как израильский представитель закончил свою речь.
https://ria.ru/20240123/lavrov-1923101361.html
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в мире, палестина, антониу гутерреш, оон, совет безопасности оон, израиль, рияд аль-малики
В мире, Палестина, Антониу Гутерреш, ООН, Совет Безопасности ООН, Израиль, Рияд аль-Малики
Ряд арабских дипломатов покинули зал СБ ООН во время речи постпреда Израиля

Ряд арабских дипломатов покинули зал СБ ООН на выступлении постпреда Израиля

© AP Photo / Yuki IwamuraГолосование СБ ООН насчет поправки о немедленной приостановке боев в Газе
Голосование СБ ООН насчет поправки о немедленной приостановке боев в Газе - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Yuki Iwamura
Голосование СБ ООН насчет поправки о немедленной приостановке боев в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 янв – РИА Новости. Ряд арабских представителей покинули зал заседаний Совета безопасности ООН, когда свое выступление начал постпред Израиля Гилад Эрдан, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник проходит министерское заседание СБ ООН по ближневосточному урегулированию на уровне министров. Первым на заседании выступил генсек ООН Антониу Гутерреш, затем слово дали главе МИД Палестины Рияду аль-Малики.
Вслед за ним выступил постпред Израиля Гилад Эрдан. Во время его выступления ряд дипломатов встали и вышли из зала и вернулись лишь после того, как израильский представитель закончил свою речь.
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Вчера, 23:57
 
В миреПалестинаАнтониу ГутеррешООНСовет Безопасности ООНИзраильРияд аль-Малики
 
 
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