https://ria.ru/20240124/diplomaty-1923101945.html

Ряд арабских дипломатов покинули зал СБ ООН во время речи постпреда Израиля

Ряд арабских дипломатов покинули зал СБ ООН во время речи постпреда Израиля - РИА Новости, 24.01.2024

Ряд арабских дипломатов покинули зал СБ ООН во время речи постпреда Израиля

Ряд арабских представителей покинули зал заседаний Совета безопасности ООН, когда свое выступление начал постпред Израиля Гилад Эрдан, передает корреспондент... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T00:02

2024-01-24T00:02

2024-01-24T00:02

в мире

палестина

антониу гутерреш

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совет безопасности оон

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рияд аль-малики

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ООН, 23 янв – РИА Новости. Ряд арабских представителей покинули зал заседаний Совета безопасности ООН, когда свое выступление начал постпред Израиля Гилад Эрдан, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник проходит министерское заседание СБ ООН по ближневосточному урегулированию на уровне министров. Первым на заседании выступил генсек ООН Антониу Гутерреш, затем слово дали главе МИД Палестины Рияду аль-Малики. Вслед за ним выступил постпред Израиля Гилад Эрдан. Во время его выступления ряд дипломатов встали и вышли из зала и вернулись лишь после того, как израильский представитель закончил свою речь.

https://ria.ru/20240123/lavrov-1923101361.html

палестина

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в мире, палестина, антониу гутерреш, оон, совет безопасности оон, израиль, рияд аль-малики