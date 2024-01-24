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Патриотическое воспитание детей получило особое значение, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.01.2024
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16:34 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/deti-1923239283.html
Патриотическое воспитание детей получило особое значение, заявил Мишустин
Патриотическое воспитание детей получило особое значение, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.01.2024
Патриотическое воспитание детей получило особое значение, заявил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии участникам Международных Рождественских образовательных чтений отметил особое значение, которое приобретает РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:34
2024-01-24T16:34
общество
россия
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии участникам Международных Рождественских образовательных чтений отметил особое значение, которое приобретает нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. В 2024 году Международные Рождественские образовательные чтения проходят в Москве с 24 по 27 января. "Сердечно поздравляю вас с открытием XXXII Международных Рождественских образовательных чтений. За время существования форум стал значимым событием общественной и церковной жизни. На этой диалоговой площадке представители духовенства, органов власти, педагогов из разных регионов России и зарубежных государств обсуждают вопросы просвещения и образования", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил, что в 2024 году тема чтений - "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". По словам премьера, православие является "духовной опорой, помогает преодолевать самые тяжёлые испытания, с которыми сталкивается наша страна". Он добавил, что православие также играет особую роль в формировании русской идентичности, нравственных ценностей общества. "Сегодня нравственное и патриотическое воспитание детей и молодёжи, сохранение исторической памяти и преемственности поколений приобретает особое значение. Поэтому важно, чтобы молодые люди изучали отечественную историю и культуру, с уважением относились к религии, традициям и обычаям народов нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. Активная деятельность в этом направлении ведётся государственными, общественными и религиозными организациями", - подчеркивается в телеграмме. Премьер выразил уверенность, что мероприятие запомнится интересными дискуссиями, даст возможность участникам обменяться мнениями, просветительскими инициативами, а выработанные предложения будут использованы в педагогическом процессе. Он также пожелал участника успешной работы и всего наилучшего.
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общество, россия, москва, михаил мишустин
Общество, Россия, Москва, Михаил Мишустин
Патриотическое воспитание детей получило особое значение, заявил Мишустин

Мишустин: сегодня патриотическое воспитание детей приобретает особое значение

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии участникам Международных Рождественских образовательных чтений отметил особое значение, которое приобретает нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
В 2024 году Международные Рождественские образовательные чтения проходят в Москве с 24 по 27 января.
«
"Сердечно поздравляю вас с открытием XXXII Международных Рождественских образовательных чтений. За время существования форум стал значимым событием общественной и церковной жизни. На этой диалоговой площадке представители духовенства, органов власти, педагогов из разных регионов России и зарубежных государств обсуждают вопросы просвещения и образования", - говорится в телеграмме.
Мишустин отметил, что в 2024 году тема чтений - "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". По словам премьера, православие является "духовной опорой, помогает преодолевать самые тяжёлые испытания, с которыми сталкивается наша страна". Он добавил, что православие также играет особую роль в формировании русской идентичности, нравственных ценностей общества.
"Сегодня нравственное и патриотическое воспитание детей и молодёжи, сохранение исторической памяти и преемственности поколений приобретает особое значение. Поэтому важно, чтобы молодые люди изучали отечественную историю и культуру, с уважением относились к религии, традициям и обычаям народов нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. Активная деятельность в этом направлении ведётся государственными, общественными и религиозными организациями", - подчеркивается в телеграмме.
Премьер выразил уверенность, что мероприятие запомнится интересными дискуссиями, даст возможность участникам обменяться мнениями, просветительскими инициативами, а выработанные предложения будут использованы в педагогическом процессе. Он также пожелал участника успешной работы и всего наилучшего.
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