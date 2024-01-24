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Десант уничтожил "Ланцетом" зенитную установку ВСУ
Десант уничтожил "Ланцетом" зенитную установку ВСУ - РИА Новости, 24.01.2024
Десант уничтожил "Ланцетом" зенитную установку ВСУ
Воздушно-десантные войска группировки войск "Днепр" уничтожили "Ланцетом" украинскую зенитную установку на правом берегу Днепра на херсонском направлении,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T05:05
2024-01-24T05:05
2024-01-24T05:05
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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Воздушно-десантные войска группировки войск "Днепр" уничтожили "Ланцетом" украинскую зенитную установку на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет БПЛА, профессионально управляя "Ланцетом", подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение. После прямого попадания, зенитная установка ЗУ-23 ВСУ была выведена из строя", - сообщили в МО РФ. В ведомстве уточнили, что подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских военных и несколько единиц различной техники ВСУ.
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россия, днепр (город), вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, В мире
Десант уничтожил "Ланцетом" зенитную установку ВСУ
Бойцы ВДВ "Ланцетом" уничтожили на Херсонском направлении зенитную установку ВСУ