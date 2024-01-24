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Десант уничтожил "Ланцетом" зенитную установку ВСУ - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/desant-1923116953.html
Десант уничтожил "Ланцетом" зенитную установку ВСУ
Десант уничтожил "Ланцетом" зенитную установку ВСУ - РИА Новости, 24.01.2024
Десант уничтожил "Ланцетом" зенитную установку ВСУ
Воздушно-десантные войска группировки войск "Днепр" уничтожили "Ланцетом" украинскую зенитную установку на правом берегу Днепра на херсонском направлении,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T05:05
2024-01-24T05:05
специальная военная операция на украине
россия
днепр (город)
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Воздушно-десантные войска группировки войск "Днепр" уничтожили "Ланцетом" украинскую зенитную установку на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет БПЛА, профессионально управляя "Ланцетом", подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение. После прямого попадания, зенитная установка ЗУ-23 ВСУ была выведена из строя", - сообщили в МО РФ. В ведомстве уточнили, что подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских военных и несколько единиц различной техники ВСУ.
https://ria.ru/20240124/ka-52m-1923116606.html
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россия, днепр (город), вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, В мире
Десант уничтожил "Ланцетом" зенитную установку ВСУ

Бойцы ВДВ "Ланцетом" уничтожили на Херсонском направлении зенитную установку ВСУ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОператор управляет беспилотным летательным аппаратом
Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Воздушно-десантные войска группировки войск "Днепр" уничтожили "Ланцетом" украинскую зенитную установку на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчет БПЛА, профессионально управляя "Ланцетом", подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение. После прямого попадания, зенитная установка ЗУ-23 ВСУ была выведена из строя", - сообщили в МО РФ.
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Экипажи Ка-52М уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ
05:03
В ведомстве уточнили, что подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских военных и несколько единиц различной техники ВСУ.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепр (город)Вооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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