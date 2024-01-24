https://ria.ru/20240124/delo-1923268974.html

В Королеве завели дело после отравления матери и детей угарным газом

В Королеве завели дело после отравления матери и детей угарным газом - РИА Новости, 24.01.2024

В Королеве завели дело после отравления матери и детей угарным газом

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг завели после того, как мать и пятеро детей отравились угарным газом в Королеве, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T17:56

2024-01-24T17:56

2024-01-24T17:56

происшествия

королев

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг завели после того, как мать и пятеро детей отравились угарным газом в Королеве, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее сообщалось, что мать и пять детей отравились угарным газом в Королеве, угрозы жизни нет, вероятная причина — неисправность газовой колонки. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших отравление пяти детей в возрасте от 1 года до 12 лет и их матери угарным газом в одной из квартир города Королева (часть 1 статьи 238 УК РФ)", — говорится в сообщении. Подчеркивается, что в настоящее время их жизни ничего не угрожает. Правоохранители осматривают квартиру и газовую колонку, выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

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происшествия, королев, россия, следственный комитет россии (ск рф)