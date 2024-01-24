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В Королеве завели дело после отравления матери и детей угарным газом
В Королеве завели дело после отравления матери и детей угарным газом - РИА Новости, 24.01.2024
В Королеве завели дело после отравления матери и детей угарным газом
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг завели после того, как мать и пятеро детей отравились угарным газом в Королеве, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T17:56
2024-01-24T17:56
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг завели после того, как мать и пятеро детей отравились угарным газом в Королеве, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее сообщалось, что мать и пять детей отравились угарным газом в Королеве, угрозы жизни нет, вероятная причина — неисправность газовой колонки. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших отравление пяти детей в возрасте от 1 года до 12 лет и их матери угарным газом в одной из квартир города Королева (часть 1 статьи 238 УК РФ)", — говорится в сообщении. Подчеркивается, что в настоящее время их жизни ничего не угрожает. Правоохранители осматривают квартиру и газовую колонку, выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
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происшествия, королев, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Королев, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Королеве завели дело после отравления матери и детей угарным газом
В Королеве завели уголовное дело после отравления матери и 5 детей угарным газом
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг завели после того, как мать и пятеро детей отравились угарным газом в Королеве, сообщается в Telegram-канале
СК РФ.
Ранее сообщалось, что мать и пять детей отравились угарным газом в Королеве, угрозы жизни нет, вероятная причина — неисправность газовой колонки.
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших отравление пяти детей в возрасте от 1 года до 12 лет и их матери угарным газом в одной из квартир города Королева (часть 1 статьи 238 УК РФ)", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время их жизни ничего не угрожает. Правоохранители осматривают квартиру и газовую колонку, выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
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