https://ria.ru/20240124/davlenie-1923218824.html
"Вызвать скорую". Кардиолог раскрыла причины резкого снижения давления
"Вызвать скорую". Кардиолог раскрыла причины резкого снижения давления - РИА Новости, 24.01.2024
"Вызвать скорую". Кардиолог раскрыла причины резкого снижения давления
Резкое падение артериального давления возможно из-за смены положения тела, длительного стояния или после еды, рассказала кардиолог Ольга Бокерия в... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:14
2024-01-24T15:14
2024-01-24T18:13
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Резкое падение артериального давления возможно из-за смены положения тела, длительного стояния или после еды, рассказала кардиолог Ольга Бокерия в Telegram-канале."Прошу заметить, что низким артериальным давлением обычно считают показания артериального давления ниже 90/60 миллиметров ртутного столба. Многие люди считают, что 90/60 — это гипотония, но на самом деле это нормальные цифры", — написала она.По словам специалисты, различают три основных вида гипотензии. Первый — ортостатический, вызванный сменой положения тела."Это резкое падение артериального давления при вставании из положения сидя или после лежания. Причинами может быть сильное обезвоживание, длительный постельный режим, беременность, некоторый заболевания и, что важно, некоторые лекарства", — пояснила Бокерия.Она также добавила, что давление может упасть через один-два часа после приема пищи, что обычно наблюдается у пожилых людей. Это состояние называют постпрандиальной гипотензией.А среди молодых людей и детей чаще всего встречается третий вид гипотензии — нейрогенный. В таком случае давление резко снижается после того, как человек длительное время стоял.Медик подчеркнула, что если давление упало до очень низких показателей, а состояние резко ухудшилось, то требуется вызвать скорую помощь.
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здоровье, общество, россия
Здоровье, Общество, Россия
"Вызвать скорую". Кардиолог раскрыла причины резкого снижения давления
Кардиолог Бокерия назвала три основные причины снижения давления
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
Резкое падение артериального давления возможно из-за смены положения тела, длительного стояния или после еды, рассказала кардиолог Ольга Бокерия в Telegram-канале
.
"Прошу заметить, что низким артериальным давлением обычно считают показания артериального давления ниже 90/60 миллиметров ртутного столба. Многие люди считают, что 90/60 — это гипотония, но на самом деле это нормальные цифры", — написала она.
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По словам специалисты, различают три основных вида гипотензии. Первый — ортостатический, вызванный сменой положения тела.
"Это резкое падение артериального давления при вставании из положения сидя или после лежания. Причинами может быть сильное обезвоживание, длительный постельный режим, беременность, некоторый заболевания и, что важно, некоторые лекарства", — пояснила Бокерия.
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Она также добавила, что давление может упасть через один-два часа после приема пищи, что обычно наблюдается у пожилых людей. Это состояние называют постпрандиальной гипотензией.
А среди молодых людей и детей чаще всего встречается третий вид гипотензии — нейрогенный. В таком случае давление резко снижается после того, как человек длительное время стоял.
Медик подчеркнула, что если давление упало до очень низких показателей, а состояние резко ухудшилось, то требуется вызвать скорую помощь.
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