https://ria.ru/20240124/davlenie-1923218824.html

"Вызвать скорую". Кардиолог раскрыла причины резкого снижения давления

"Вызвать скорую". Кардиолог раскрыла причины резкого снижения давления - РИА Новости, 24.01.2024

"Вызвать скорую". Кардиолог раскрыла причины резкого снижения давления

Резкое падение артериального давления возможно из-за смены положения тела, длительного стояния или после еды, рассказала кардиолог Ольга Бокерия в... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T15:14

2024-01-24T15:14

2024-01-24T18:13

здоровье

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838946451_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be4de30e6ca31b0c613495e4465921ce.jpg

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Резкое падение артериального давления возможно из-за смены положения тела, длительного стояния или после еды, рассказала кардиолог Ольга Бокерия в Telegram-канале."Прошу заметить, что низким артериальным давлением обычно считают показания артериального давления ниже 90/60 миллиметров ртутного столба. Многие люди считают, что 90/60 — это гипотония, но на самом деле это нормальные цифры", — написала она.По словам специалисты, различают три основных вида гипотензии. Первый — ортостатический, вызванный сменой положения тела."Это резкое падение артериального давления при вставании из положения сидя или после лежания. Причинами может быть сильное обезвоживание, длительный постельный режим, беременность, некоторый заболевания и, что важно, некоторые лекарства", — пояснила Бокерия.Она также добавила, что давление может упасть через один-два часа после приема пищи, что обычно наблюдается у пожилых людей. Это состояние называют постпрандиальной гипотензией.А среди молодых людей и детей чаще всего встречается третий вид гипотензии — нейрогенный. В таком случае давление резко снижается после того, как человек длительное время стоял.Медик подчеркнула, что если давление упало до очень низких показателей, а состояние резко ухудшилось, то требуется вызвать скорую помощь.

https://ria.ru/20240115/khrap-1921335446.html

https://ria.ru/20240112/rak-1920830277.html

https://ria.ru/20240120/vaccine-1922379024.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье, общество, россия