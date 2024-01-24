https://ria.ru/20240124/chteniya-1923273565.html
Путин выразил уверенность в востребованности образовательных чтений
Путин выразил уверенность в востребованности образовательных чтений - РИА Новости, 24.01.2024
Путин выразил уверенность в востребованности образовательных чтений
Президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам 32-х Международных рождественских образовательных чтений (МРОЧ) выразил уверенность, что чтения... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T18:14
2024-01-24T18:14
2024-01-24T18:14
религия
россия
владимир путин
игорь щеголев
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам 32-х Международных рождественских образовательных чтений (МРОЧ) выразил уверенность, что чтения вызовут широкий интерес, а инициативы участников будут востребованы на практике. "Уверен, 32-е Международные рождественские образовательные чтения вызовут широкий интерес, а инициативы участников будут востребованы на практике, обогатят наше суверенное мировоззрение, послужат укреплению церковно-общественного и церковно-государственного взаимодействия на благо России. Желаю всем плодотворной работы", — сказал Путин, его приветствие зачитал полномочный представитель президента в центральном федеральном округе Игорь Щёголев. Глава государства добавил, что на протяжении более 30 лет Международные рождественские образовательные чтения реализуются представителями русской православной церкви, гражданских и религиозных объединений, органов власти и научных кругов, которых объединяет большая, благородная цель направлять усилия на консолидацию общества, патриотическое воспитание подрастающего поколения на основе многовекового исторического, культурного государственного опыта народа России, традиционных духовно-нравственных ценностей. "Нынешние чтения посвящены многогранной теме — Православие и отечественная культура, потери и приобретения минувшего, образ будущего. Она не только охватывает все эпохи истории России, но и предоставляет возможность обсудить наиболее острые вызовы и проблемы современности, обозначить подходы к долгосрочному развитию общества в динамично меняющемся мире", — заключил глава государства.
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россия, владимир путин, игорь щеголев
Религия, Россия, Владимир Путин, Игорь Щеголев
Путин выразил уверенность в востребованности образовательных чтений
Путин выразил уверенность в востребованности инициатив участников МРОЧ
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам 32-х Международных рождественских образовательных чтений (МРОЧ) выразил уверенность, что чтения вызовут широкий интерес, а инициативы участников будут востребованы на практике.
"Уверен, 32-е Международные рождественские образовательные чтения вызовут широкий интерес, а инициативы участников будут востребованы на практике, обогатят наше суверенное мировоззрение, послужат укреплению церковно-общественного и церковно-государственного взаимодействия на благо России. Желаю всем плодотворной работы", — сказал Путин, его приветствие зачитал полномочный представитель президента в центральном федеральном округе Игорь Щёголев
.
Глава государства добавил, что на протяжении более 30 лет Международные рождественские образовательные чтения реализуются представителями русской православной церкви, гражданских и религиозных объединений, органов власти и научных кругов, которых объединяет большая, благородная цель направлять усилия на консолидацию общества, патриотическое воспитание подрастающего поколения на основе многовекового исторического, культурного государственного опыта народа России, традиционных духовно-нравственных ценностей.
"Нынешние чтения посвящены многогранной теме — Православие и отечественная культура, потери и приобретения минувшего, образ будущего. Она не только охватывает все эпохи истории России, но и предоставляет возможность обсудить наиболее острые вызовы и проблемы современности, обозначить подходы к долгосрочному развитию общества в динамично меняющемся мире", — заключил глава государства.
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