https://ria.ru/20240124/chad-1923207466.html
Россия и Чад готовят пакет двусторонних документов
Россия и Чад готовят пакет двусторонних документов - РИА Новости, 24.01.2024
Россия и Чад готовят пакет двусторонних документов
Президент РФ Владимир Путин сообщил о подготовке Россией и республикой Чад солидного пакета двусторонних документов, который расширит договорно-правовую базу,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:40
2024-01-24T14:40
2024-01-24T17:05
россия
чад
владимир путин
идрис деби
в мире
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о подготовке Россией и республикой Чад солидного пакета двусторонних документов, который расширит договорно-правовую базу, рассчитывает на завершение этой работы в ближайшее время. Путин в среду провел в Кремле переговоры с президентом переходного периода республики Чад Махаматом Идрисом Деби, который прибыл в Москву с официальным визитом. По словам президента РФ, в последние годы отношения между двумя странами развиваются особенно интенсивно, продолжаются контакты по линии министерств иностранных дел и парламентов. "Ваши представители принимали участие в последнем саммите "Россия-Африка" в Петербурге. Готовится солидный пакет документов, который укрепляет и расширяет нашу договорно-правовую базу. Надеюсь, что наши коллеги в ближайшее время эту работу завершат", - заявил Путин.
https://ria.ru/20240124/diplomatiya-1922937634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чад, владимир путин, идрис деби, в мире
Россия, Чад, Владимир Путин, Идрис Деби, В мире
Россия и Чад готовят пакет двусторонних документов
Путин: Россия и Чад готовят солидный пакет двусторонних документов
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о подготовке Россией и республикой Чад солидного пакета двусторонних документов, который расширит договорно-правовую базу, рассчитывает на завершение этой работы в ближайшее время.
Путин в среду провел в Кремле переговоры с президентом переходного периода республики Чад Махаматом Идрисом Деби
, который прибыл в Москву
с официальным визитом.
По словам президента РФ, в последние годы отношения между двумя странами развиваются особенно интенсивно, продолжаются контакты по линии министерств иностранных дел и парламентов.
"Ваши представители принимали участие в последнем саммите "Россия-Африка" в Петербурге. Готовится солидный пакет документов, который укрепляет и расширяет нашу договорно-правовую базу. Надеюсь, что наши коллеги в ближайшее время эту работу завершат", - заявил Путин.
Межгосударственные отношения России и Республики Чад