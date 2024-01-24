https://ria.ru/20240124/chad-1923207466.html

Россия и Чад готовят пакет двусторонних документов

Россия и Чад готовят пакет двусторонних документов - РИА Новости, 24.01.2024

Россия и Чад готовят пакет двусторонних документов

Президент РФ Владимир Путин сообщил о подготовке Россией и республикой Чад солидного пакета двусторонних документов, который расширит договорно-правовую базу,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T14:40

2024-01-24T14:40

2024-01-24T17:05

россия

чад

владимир путин

идрис деби

в мире

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о подготовке Россией и республикой Чад солидного пакета двусторонних документов, который расширит договорно-правовую базу, рассчитывает на завершение этой работы в ближайшее время. Путин в среду провел в Кремле переговоры с президентом переходного периода республики Чад Махаматом Идрисом Деби, который прибыл в Москву с официальным визитом. По словам президента РФ, в последние годы отношения между двумя странами развиваются особенно интенсивно, продолжаются контакты по линии министерств иностранных дел и парламентов. "Ваши представители принимали участие в последнем саммите "Россия-Африка" в Петербурге. Готовится солидный пакет документов, который укрепляет и расширяет нашу договорно-правовую базу. Надеюсь, что наши коллеги в ближайшее время эту работу завершат", - заявил Путин.

https://ria.ru/20240124/diplomatiya-1922937634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, чад, владимир путин, идрис деби, в мире