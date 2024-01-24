Рейтинг@Mail.ru
Россия и Чад готовят пакет двусторонних документов - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 24.01.2024 (обновлено: 17:05 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/chad-1923207466.html
Россия и Чад готовят пакет двусторонних документов
Россия и Чад готовят пакет двусторонних документов - РИА Новости, 24.01.2024
Россия и Чад готовят пакет двусторонних документов
Президент РФ Владимир Путин сообщил о подготовке Россией и республикой Чад солидного пакета двусторонних документов, который расширит договорно-правовую базу,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:40
2024-01-24T17:05
россия
чад
владимир путин
идрис деби
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923210724_0:369:2984:2048_1920x0_80_0_0_58ad7fdd2d7dfaee84922da8d4824208.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о подготовке Россией и республикой Чад солидного пакета двусторонних документов, который расширит договорно-правовую базу, рассчитывает на завершение этой работы в ближайшее время. Путин в среду провел в Кремле переговоры с президентом переходного периода республики Чад Махаматом Идрисом Деби, который прибыл в Москву с официальным визитом. По словам президента РФ, в последние годы отношения между двумя странами развиваются особенно интенсивно, продолжаются контакты по линии министерств иностранных дел и парламентов. "Ваши представители принимали участие в последнем саммите "Россия-Африка" в Петербурге. Готовится солидный пакет документов, который укрепляет и расширяет нашу договорно-правовую базу. Надеюсь, что наши коллеги в ближайшее время эту работу завершат", - заявил Путин.
https://ria.ru/20240124/diplomatiya-1922937634.html
россия
чад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923210724_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_8e2940bc831d9426cf8240085b51b630.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, чад, владимир путин, идрис деби, в мире
Россия, Чад, Владимир Путин, Идрис Деби, В мире
Россия и Чад готовят пакет двусторонних документов

Путин: Россия и Чад готовят солидный пакет двусторонних документов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрис Деби во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрис Деби во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрис Деби во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о подготовке Россией и республикой Чад солидного пакета двусторонних документов, который расширит договорно-правовую базу, рассчитывает на завершение этой работы в ближайшее время.
Путин в среду провел в Кремле переговоры с президентом переходного периода республики Чад Махаматом Идрисом Деби, который прибыл в Москву с официальным визитом.
По словам президента РФ, в последние годы отношения между двумя странами развиваются особенно интенсивно, продолжаются контакты по линии министерств иностранных дел и парламентов.
"Ваши представители принимали участие в последнем саммите "Россия-Африка" в Петербурге. Готовится солидный пакет документов, который укрепляет и расширяет нашу договорно-правовую базу. Надеюсь, что наши коллеги в ближайшее время эту работу завершат", - заявил Путин.
Министр иностранных дел, африканской интеграции и по делам чадцев за рубежом Республики Чад Махамат Зэн Шериф в Доме приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Межгосударственные отношения России и Республики Чад
Вчера, 03:24
 
РоссияЧадВладимир ПутинИдрис ДебиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала