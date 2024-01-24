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"Безусловная угроза": у Запада появился неожиданный мощный противник - РИА Новости, 24.01.2024
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08:00 24.01.2024 (обновлено: 08:05 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/briks-1922948007.html
"Безусловная угроза": у Запада появился неожиданный мощный противник
"Безусловная угроза": у Запада появился неожиданный мощный противник - РИА Новости, 24.01.2024
"Безусловная угроза": у Запада появился неожиданный мощный противник
БРИКС опережает "Большую семерку" по вкладу в глобальный ВВП, под контролем этого международного объединения почти половина мировых запасов нефти и производства РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T08:00
2024-01-24T08:05
сша
цены на нефть
россия
китай
брикс
g7
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. БРИКС опережает "Большую семерку" по вкладу в глобальный ВВП, под контролем этого международного объединения почти половина мировых запасов нефти и производства продовольствия. Плюс добыча стратегических металлов, таких как алюминий и палладий. На Западе видят во всем этом прямую угрозу.Стратегические ресурсы"Старый" БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) — это 32,1% мирового ВВП, "Семерка" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) — 29,9%. Таковы результаты минувшего года. С официальным присоединением Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ на БРИКС приходится уже 35% глобального ВВП, а также 45% запасов нефти, половина всего производимого на планете продовольствия. В частности, 49,5% пшеницы, 56% риса.Кроме того — львиная доля мировой добычи стратегических металлов, в том числе высокотехнологичных. Доминирование в этой отрасли экономисты считают решающим преимуществом.А именно: около двух третей железной руды, 80% алюминия. По запасам редкоземельных металлов БРИКС превосходит G7 почти в 30 раз. Прежде всего благодаря Китаю, контролирующему до 90% рынка.И этими ресурсами распоряжаются совместно."Еще в 2017-м обсуждали участие стран БРИКС в освоении Томторского месторождения редкоземельных металлов в Арктике. А в этом году в Индии открыли месторождение лития, необходимого для изготовления электромобилей. Очевидно, подключат партнеров", — отмечает Антонина Левашенко, руководитель Центра Россия — ОЭСР РАНХиГС.Критическая зависимостьТаким образом, возобновляемая энергетика критически зависит от БРИКС.И это безусловная угроза энергетической безопасности ЕС, США, Японии, подчеркивает Павел Марышев, директор по развитию "Энергия Плюс". Торговые ограничения на редкоземельные металлы или радикальное повышение цен может значительно снизить темпы "озеленения" стран G7.Еще один мощный козырь, в первую очередь российский — запасы урана. Запад продолжает закупать ядерное топливо у Москвы, несмотря ни на какие санкции."У нам самые передовые технологии повторного использования отработанного ядерного топлива, которого сейчас — около 20% общих ресурсов. То есть у БРИКС безусловные конкурентные преимущества в атомной энергетике", — объясняет Сергей Толкачев, профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве России.Финансовая системаУход от долларовой зависимости — одна из основных задач БРИКС. Расширяются расчеты и кредитование в нацвалютах. С Китаем уже 95% торговых операций — в рублях и юанях. Партнерам это служит образцом."Дедолларизация мировой экономики, полагаю, негативно скажется не только на США, но и на всей "Семерке", — указывает Максим Максимов, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ имени Плеханова.По мнению экспертов, в перспективе сложится альтернативная финансовая система с инструментами столь же весомыми, как резервные валюты. В FDIIntelligence уверены: инвестиционное влияние G7 ослабеет. По прямым иностранным инвестициям в БРИКС все больше полагаются только на себя."Следующие этапы — формирование альтернатив МВФ и Всемирному банку (уже есть банк БРИКС), международных инвестиционных механизмов и инвестфондов, развитие долгового и кредитного рынка БРИКС, создание системы поддержки внешней торговли — факторинга, экспортного кредитования и гарантий", — перечисляет Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина.Вызов брошенЗапад беспокоит и укрепление экономики, и растущее геополитическое влияние БРИКС."Со временем это может подорвать возможности наказывать или изолировать страны, проводящие невыгодную Вашингтону политику, — подчеркивает американский аналитический центр Atlantic Council. — Особенно если они развивают альтернативные платежные системы и методы торговли, на которые нет рычагов воздействия".The Wall Street Journal называет расширение БРИКС "попыткой изменить глобальный мировой порядок, создать противовес США и их союзникам". The Hill указывает на то, что это угрожает американским интересам на Ближнем Востоке.БРИКС приветствовал шесть новых участников, еще двадцать с нетерпением ждут приглашения. Эта коалиция бросила вызов доминированию "Большой семерки", отмечает издание. В Deutsche Welle констатируют: столь серьезная угроза требует "комплексного ответа Запада".
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сша, цены на нефть, россия, китай, брикс, g7
США, Цены на нефть, Россия, Китай, БРИКС, G7
"Безусловная угроза": у Запада появился неожиданный мощный противник

Запад признал экономическую мощь БРИКС угрозой

© AFP 2024 / Valeria MongellУстановка флагов во время подготовки к саммиту в штаб-квартире ЕС в Брюсселе
Установка флагов во время подготовки к саммиту в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AFP 2024 / Valeria Mongell
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. БРИКС опережает "Большую семерку" по вкладу в глобальный ВВП, под контролем этого международного объединения почти половина мировых запасов нефти и производства продовольствия. Плюс добыча стратегических металлов, таких как алюминий и палладий. На Западе видят во всем этом прямую угрозу.

Стратегические ресурсы

"Старый" БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) — это 32,1% мирового ВВП, "Семерка" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) — 29,9%. Таковы результаты минувшего года. С официальным присоединением Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ на БРИКС приходится уже 35% глобального ВВП, а также 45% запасов нефти, половина всего производимого на планете продовольствия. В частности, 49,5% пшеницы, 56% риса.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде
Кроме того — львиная доля мировой добычи стратегических металлов, в том числе высокотехнологичных. Доминирование в этой отрасли экономисты считают решающим преимуществом.
А именно: около двух третей железной руды, 80% алюминия. По запасам редкоземельных металлов БРИКС превосходит G7 почти в 30 раз. Прежде всего благодаря Китаю, контролирующему до 90% рынка.
И этими ресурсами распоряжаются совместно.
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"Еще в 2017-м обсуждали участие стран БРИКС в освоении Томторского месторождения редкоземельных металлов в Арктике. А в этом году в Индии открыли месторождение лития, необходимого для изготовления электромобилей. Очевидно, подключат партнеров", — отмечает Антонина Левашенко, руководитель Центра Россия — ОЭСР РАНХиГС.

Критическая зависимость

Таким образом, возобновляемая энергетика критически зависит от БРИКС.
И это безусловная угроза энергетической безопасности ЕС, США, Японии, подчеркивает Павел Марышев, директор по развитию "Энергия Плюс". Торговые ограничения на редкоземельные металлы или радикальное повышение цен может значительно снизить темпы "озеленения" стран G7.
Еще один мощный козырь, в первую очередь российский — запасы урана. Запад продолжает закупать ядерное топливо у Москвы, несмотря ни на какие санкции.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске
Нефтяной терминал Шесхарис в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске
"У нам самые передовые технологии повторного использования отработанного ядерного топлива, которого сейчас — около 20% общих ресурсов. То есть у БРИКС безусловные конкурентные преимущества в атомной энергетике", — объясняет Сергей Толкачев, профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве России.

Финансовая система

Уход от долларовой зависимости — одна из основных задач БРИКС. Расширяются расчеты и кредитование в нацвалютах. С Китаем уже 95% торговых операций — в рублях и юанях. Партнерам это служит образцом.
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"Дедолларизация мировой экономики, полагаю, негативно скажется не только на США, но и на всей "Семерке", — указывает Максим Максимов, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ имени Плеханова.
По мнению экспертов, в перспективе сложится альтернативная финансовая система с инструментами столь же весомыми, как резервные валюты. В FDIIntelligence уверены: инвестиционное влияние G7 ослабеет. По прямым иностранным инвестициям в БРИКС все больше полагаются только на себя.
"Следующие этапы — формирование альтернатив МВФ и Всемирному банку (уже есть банк БРИКС), международных инвестиционных механизмов и инвестфондов, развитие долгового и кредитного рынка БРИКС, создание системы поддержки внешней торговли — факторинга, экспортного кредитования и гарантий", — перечисляет Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина.
© AP Photo / Cliff OwenПрохожие у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
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© AP Photo / Cliff Owen
Прохожие у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне

Вызов брошен

Запад беспокоит и укрепление экономики, и растущее геополитическое влияние БРИКС.
"Со временем это может подорвать возможности наказывать или изолировать страны, проводящие невыгодную Вашингтону политику, — подчеркивает американский аналитический центр Atlantic Council. — Особенно если они развивают альтернативные платежные системы и методы торговли, на которые нет рычагов воздействия".
The Wall Street Journal называет расширение БРИКС "попыткой изменить глобальный мировой порядок, создать противовес США и их союзникам". The Hill указывает на то, что это угрожает американским интересам на Ближнем Востоке.
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БРИКС приветствовал шесть новых участников, еще двадцать с нетерпением ждут приглашения. Эта коалиция бросила вызов доминированию "Большой семерки", отмечает издание. В Deutsche Welle констатируют: столь серьезная угроза требует "комплексного ответа Запада".
 
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