https://ria.ru/20240124/bolgariya-1923282300.html

Захарова осудила попытку Болгарии отменить роль России в истории страны

Захарова осудила попытку Болгарии отменить роль России в истории страны - РИА Новости, 24.01.2024

Захарова осудила попытку Болгарии отменить роль России в истории страны

Отмена роли России в борьбе Болгарии за независимость невозможна, вычеркивание этого факта из истории страны является проявлением крайнего невежества, заявила... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T18:47

2024-01-24T18:47

2024-01-24T18:48

россия

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мария захарова

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Отмена роли России в борьбе Болгарии за независимость невозможна, вычеркивание этого факта из истории страны является проявлением крайнего невежества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Представитель МИД обратила внимание на высказывания официальных лиц Софии о "необходимости вымарывания из болгарских учебников истории тех фактов, которые способны "породить признательность к России". "Отмена России в повествовании о болгарской борьбе за независимость невозможна, как бы этого ни желали сегодняшние временщики в Софии, выслуживающиеся перед своими опекунами за границей. То, что мы наблюдаем, - это проявление крайнего невежества, причем угрожающего размыванием идейных основ государственности Болгарии", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства. Она добавила, что для этого властям страны нужно будет предать забвению и многих деятелей болгарской культуры, "воспевавших победу русского оружия и ополченцев, героически сражавшихся плечом к плечу с доблестным российским воинством". По ее словам, в таком случае придется и вычеркивать роль России и из памяти народа, "чьи воспоминания о долгожданном освобождении от иноземного владычества были неразрывно связаны с Россией". "Такое пренебрежительное отношение к вопросам истории говорит и о том, что нынешние власти просто не уважают своих граждан, считая возможным программировать их сознание при помощи примитивных методичек, сочиненных в центрах евроатлантической пропаганды. Убеждены, что болгарский народ гораздо мудрее и сильнее тех, кто сегодня отказывает ему в праве мыслить свободно и объективно, и способен безошибочно распознать и защитить историческую истину как основу своего бытия", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20240120/varna-1922480082.html

https://ria.ru/20230120/bolgariya-1846146173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, болгария, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)