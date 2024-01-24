https://ria.ru/20240124/blinovskaya-1923305428.html
Суд продлил арест имущества родственников Блиновской до 26 апреля
Суд продлил арест имущества родственников Блиновской до 26 апреля - РИА Новости, 24.01.2024
Суд продлил арест имущества родственников Блиновской до 26 апреля
Суд продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской до 26 апреля, сообщается в Telegram-канале Главного следственного... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T21:29
2024-01-24T21:29
2024-01-24T21:36
москва
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Суд продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской до 26 апреля, сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве."Сегодня в Замоскворецком районном суде города Москвы с участием Елены Блиновской рассмотрены ходатайства следственного органа столичного СК о продлении срока наложения ареста на имущество и денежные средства родственников обвиняемой, а также ряда подконтрольных юридических лиц", — говорится в сообщении.Уточняется, что суд принял решение о продлении срока ареста на 3 месяца, до 26 апреля.Блогера задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере и посадили под домашний арест.По данным следствия, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, но пользовалась упрощенной системой учета. Таким образом, она не платила предусмотренные общей системой налогообложения НДС и НДФЛ. В СК подсчитали, что блогер за 2019-2021 годы не заплатила налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868287456.html
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москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, елена блиновская
Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Елена Блиновская
Суд продлил арест имущества родственников Блиновской до 26 апреля
Суд продлил арест имущества и средств родственников Блиновской до 26 апреля