https://ria.ru/20240124/blinovskaya-1923305428.html

Суд продлил арест имущества родственников Блиновской до 26 апреля

Суд продлил арест имущества родственников Блиновской до 26 апреля - РИА Новости, 24.01.2024

Суд продлил арест имущества родственников Блиновской до 26 апреля

Суд продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской до 26 апреля, сообщается в Telegram-канале Главного следственного... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T21:29

2024-01-24T21:29

2024-01-24T21:36

москва

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

елена блиновская

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Суд продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской до 26 апреля, сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве."Сегодня в Замоскворецком районном суде города Москвы с участием Елены Блиновской рассмотрены ходатайства следственного органа столичного СК о продлении срока наложения ареста на имущество и денежные средства родственников обвиняемой, а также ряда подконтрольных юридических лиц", — говорится в сообщении.Уточняется, что суд принял решение о продлении срока ареста на 3 месяца, до 26 апреля.Блогера задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере и посадили под домашний арест.По данным следствия, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, но пользовалась упрощенной системой учета. Таким образом, она не платила предусмотренные общей системой налогообложения НДС и НДФЛ. В СК подсчитали, что блогер за 2019-2021 годы не заплатила налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868287456.html

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москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, елена блиновская