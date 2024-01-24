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Защита Блиновской обжаловала ее заключение под стражу - РИА Новости, 24.01.2024
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10:54 24.01.2024 (обновлено: 11:08 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/blinovskaya-1923150155.html
Защита Блиновской обжаловала ее заключение под стражу
Защита Блиновской обжаловала ее заключение под стражу - РИА Новости, 24.01.2024
Защита Блиновской обжаловала ее заключение под стражу
Защита деятеля "информационного бизнеса" Елены Блиновской обжаловала ее перевод в СИЗО, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T10:54
2024-01-24T11:08
происшествия
елена блиновская
москва
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Защита деятеля "информационного бизнеса" Елены Блиновской обжаловала ее перевод в СИЗО, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова."Подала апелляционную жалобу в суд",- сказала Сальникова.Замоскворецкий суд Москвы в понедельник ужесточил Блиновской меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Следователь мотивировал ходатайство тем, что Блиновская грубо нарушила условия домашнего ареста, пригласив на предновогоднюю вечеринку 15 человек, среди которых был свидетель по ее уголовному делу.Прокуратура Москвы позднее в Telegram-канале уточнила, что Блиновская после решения суда помещена в женское СИЗО-6. Как заявляли РИА Новости в ОНК Москвы, жалоб на содержание у нее нет.Ранее в тот же день Следственный комитет предъявил Блиновской два новых эпизода обвинения - о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору.По данным следствия, не позднее 2019 года Блиновская получила электронные ключи юрлиц для "неправомерного осуществления переводов денежных средств с расчетных счетов обществ".Блогера задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере и посадили под домашний арест.По данным следствия, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, но пользовалась упрощенной системой учета. Таким образом, она не платила предусмотренные общей системой налогообложения НДС и НДФЛ. В СК подсчитали, что блогер за 2019-2021 годы не заплатила налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей.
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происшествия, елена блиновская, москва
Происшествия, Елена Блиновская, Москва
Защита Блиновской обжаловала ее заключение под стражу

Защита блогера Блиновской обжаловала ее перевод в СИЗО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Защита деятеля "информационного бизнеса" Елены Блиновской обжаловала ее перевод в СИЗО, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова.
"Подала апелляционную жалобу в суд",- сказала Сальникова.
Замоскворецкий суд Москвы в понедельник ужесточил Блиновской меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Следователь мотивировал ходатайство тем, что Блиновская грубо нарушила условия домашнего ареста, пригласив на предновогоднюю вечеринку 15 человек, среди которых был свидетель по ее уголовному делу.
Прокуратура Москвы позднее в Telegram-канале уточнила, что Блиновская после решения суда помещена в женское СИЗО-6. Как заявляли РИА Новости в ОНК Москвы, жалоб на содержание у нее нет.
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Ранее в тот же день Следственный комитет предъявил Блиновской два новых эпизода обвинения - о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору.
По данным следствия, не позднее 2019 года Блиновская получила электронные ключи юрлиц для "неправомерного осуществления переводов денежных средств с расчетных счетов обществ".
Блогера задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере и посадили под домашний арест.
По данным следствия, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, но пользовалась упрощенной системой учета. Таким образом, она не платила предусмотренные общей системой налогообложения НДС и НДФЛ. В СК подсчитали, что блогер за 2019-2021 годы не заплатила налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей.
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