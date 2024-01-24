https://ria.ru/20240124/blinovskaya-1923150155.html

Защита Блиновской обжаловала ее заключение под стражу

Защита Блиновской обжаловала ее заключение под стражу - РИА Новости, 24.01.2024

Защита Блиновской обжаловала ее заключение под стражу

Защита деятеля "информационного бизнеса" Елены Блиновской обжаловала ее перевод в СИЗО, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T10:54

2024-01-24T10:54

2024-01-24T11:08

происшествия

елена блиновская

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904900144_0:67:3076:1797_1920x0_80_0_0_40736a74fcea0d9b3699f2b19de31e30.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Защита деятеля "информационного бизнеса" Елены Блиновской обжаловала ее перевод в СИЗО, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова."Подала апелляционную жалобу в суд",- сказала Сальникова.Замоскворецкий суд Москвы в понедельник ужесточил Блиновской меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Следователь мотивировал ходатайство тем, что Блиновская грубо нарушила условия домашнего ареста, пригласив на предновогоднюю вечеринку 15 человек, среди которых был свидетель по ее уголовному делу.Прокуратура Москвы позднее в Telegram-канале уточнила, что Блиновская после решения суда помещена в женское СИЗО-6. Как заявляли РИА Новости в ОНК Москвы, жалоб на содержание у нее нет.Ранее в тот же день Следственный комитет предъявил Блиновской два новых эпизода обвинения - о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору.По данным следствия, не позднее 2019 года Блиновская получила электронные ключи юрлиц для "неправомерного осуществления переводов денежных средств с расчетных счетов обществ".Блогера задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере и посадили под домашний арест.По данным следствия, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, но пользовалась упрощенной системой учета. Таким образом, она не платила предусмотренные общей системой налогообложения НДС и НДФЛ. В СК подсчитали, что блогер за 2019-2021 годы не заплатила налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240123/lerchek-1923059511.html

https://ria.ru/20231227/proverki-1918523391.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, елена блиновская, москва