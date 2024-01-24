https://ria.ru/20240124/bespilotniki-1923206153.html

Военнослужащим из Ростовской области передали более 300 БПЛА в зону СВО

Военнослужащим из Ростовской области передали более 300 БПЛА в зону СВО - РИА Новости, 24.01.2024

Военнослужащим из Ростовской области передали более 300 БПЛА в зону СВО

Более 300 беспилотников самолетного и коптерного типов передали военнослужащим из Ростовской области в зону спецоперации, сообщил заместитель губернатора... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T14:37

2024-01-24T14:37

2024-01-24T14:42

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв — РИА Новости. Более 300 беспилотников самолетного и коптерного типов передали военнослужащим из Ростовской области в зону спецоперации, сообщил заместитель губернатора региона Вадим Артемов. "Донским военнослужащим передано 330 беспилотных летательных аппаратов российских компаний-производителей. Стоимость оборудования – более 127 миллионов рублей, партия состоит из БПЛА самолетного и коптерного типов", — приводит правительство области слова Артемова. Устройства могут применяться для выполнения наблюдательных, поисковых и разведывательных работ, аэрофотографирования и аэросъемки. Часть из них является детекторами-обнаружителями дронов противника. Некоторые из передаваемых беспилотников могут развивать скорость до 170 километров в час. Также есть изделия, помогающие устанавливать связь между подразделениями, в том числе в труднодоступной местности. "Безусловно, любая техника останется набором деталей без профессионала, который может поднять ее в воздух, максимально использовать все имеющиеся тактико-технические характеристики, а иногда и доработать ту или иную модель под нужды именно своего подразделения. Уверен, "дроноводы" нашей мотострелковой дивизии – именно такие специалисты", - подчеркнул Артемов. Приобретение военно-технических средств осуществляется как за счет областного бюджета, так и за счет средств фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Состав и характеристики техсредств, оборудования согласованы с Национальным центром управления обороной России, заявки выполняются в максимально короткие сроки.

https://ria.ru/20240123/bespilotniki-razvedchiki-1923080735.html

https://ria.ru/20231225/volontery-1917509853.html

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безопасность, ростовская область, россия