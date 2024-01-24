https://ria.ru/20240124/bespilotniki-1923206153.html
Военнослужащим из Ростовской области передали более 300 БПЛА в зону СВО
Военнослужащим из Ростовской области передали более 300 БПЛА в зону СВО - РИА Новости, 24.01.2024
Военнослужащим из Ростовской области передали более 300 БПЛА в зону СВО
Более 300 беспилотников самолетного и коптерного типов передали военнослужащим из Ростовской области в зону спецоперации, сообщил заместитель губернатора... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:37
2024-01-24T14:37
2024-01-24T14:42
надежные люди
безопасность
ростовская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923207608_0:61:1168:718_1920x0_80_0_0_7bc8176489899d1a397c39bd91fa0144.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв — РИА Новости. Более 300 беспилотников самолетного и коптерного типов передали военнослужащим из Ростовской области в зону спецоперации, сообщил заместитель губернатора региона Вадим Артемов. "Донским военнослужащим передано 330 беспилотных летательных аппаратов российских компаний-производителей. Стоимость оборудования – более 127 миллионов рублей, партия состоит из БПЛА самолетного и коптерного типов", — приводит правительство области слова Артемова. Устройства могут применяться для выполнения наблюдательных, поисковых и разведывательных работ, аэрофотографирования и аэросъемки. Часть из них является детекторами-обнаружителями дронов противника. Некоторые из передаваемых беспилотников могут развивать скорость до 170 километров в час. Также есть изделия, помогающие устанавливать связь между подразделениями, в том числе в труднодоступной местности. "Безусловно, любая техника останется набором деталей без профессионала, который может поднять ее в воздух, максимально использовать все имеющиеся тактико-технические характеристики, а иногда и доработать ту или иную модель под нужды именно своего подразделения. Уверен, "дроноводы" нашей мотострелковой дивизии – именно такие специалисты", - подчеркнул Артемов. Приобретение военно-технических средств осуществляется как за счет областного бюджета, так и за счет средств фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Состав и характеристики техсредств, оборудования согласованы с Национальным центром управления обороной России, заявки выполняются в максимально короткие сроки.
https://ria.ru/20240123/bespilotniki-razvedchiki-1923080735.html
https://ria.ru/20231225/volontery-1917509853.html
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923207608_66:0:1103:778_1920x0_80_0_0_e87566ca27ade249b78c8a1bd91bb284.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростовская область, россия
Надежные люди, Безопасность, Ростовская область, Россия
Военнослужащим из Ростовской области передали более 300 БПЛА в зону СВО
Артемов: военнослужащим из Ростовской области передали 330 БПЛА в зону СВО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв — РИА Новости.
Более 300 беспилотников самолетного и коптерного типов передали военнослужащим из Ростовской области в зону спецоперации, сообщил
заместитель губернатора региона Вадим Артемов.
"Донским военнослужащим передано 330 беспилотных летательных аппаратов российских компаний-производителей. Стоимость оборудования – более 127 миллионов рублей, партия состоит из БПЛА самолетного и коптерного типов", — приводит правительство области слова Артемова.
Калининградские власти передали в зону СВО беспилотники-разведчики
Устройства могут применяться для выполнения наблюдательных, поисковых и разведывательных работ, аэрофотографирования и аэросъемки. Часть из них является детекторами-обнаружителями дронов противника.
Некоторые из передаваемых беспилотников могут развивать скорость до 170 километров в час. Также есть изделия, помогающие устанавливать связь между подразделениями, в том числе в труднодоступной местности.
"Безусловно, любая техника останется набором деталей без профессионала, который может поднять ее в воздух, максимально использовать все имеющиеся тактико-технические характеристики, а иногда и доработать ту или иную модель под нужды именно своего подразделения. Уверен, "дроноводы" нашей мотострелковой дивизии – именно такие специалисты", - подчеркнул Артемов.
Приобретение военно-технических средств осуществляется как за счет областного бюджета, так и за счет средств фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Состав и характеристики техсредств, оборудования согласованы с Национальным центром управления обороной России
, заявки выполняются в максимально короткие сроки.
"Сделали невероятное". На что решились в Подмосковье