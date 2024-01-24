https://ria.ru/20240124/bespilotniki-1923125337.html

В Минобороны рассказали о перехвате четырех БПЛА над Орловской областью

В Минобороны рассказали о перехвате четырех БПЛА над Орловской областью - РИА Новости, 24.01.2024

В Минобороны рассказали о перехвате четырех БПЛА над Орловской областью

Системы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника над Орловской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T07:39

2024-01-24T07:39

2024-01-24T09:59

специальная военная операция на украине

орловская область

россия

украина

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Системы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника над Орловской областью, сообщили в Минобороны."Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в министерстве.По информации губернатора Андрея Клычкова, пострадавших нет. К местам происшествия, в Железнодорожном и Северном районах Орла, направили специальные службы для обеспечения безопасности населения.Как сообщил мэр города Юрий Парахин, в нескольких многоэтажках после падения беспилотников выбило окна. В администрации создали комиссию по чрезвычайным ситуациям, которая вместе с управляющими компаниями займется восстановлением повреждений. Жильцам предложили расположиться в пунктах временного размещения.ВСУ регулярно пытаются атаковать центральные и приграничные регионы России. Последний раз украинский БПЛА в Орловской области сбивали 20 января.

https://ria.ru/20240123/bespilotniki-1922901750.html

орловская область

россия

украина

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орловская область, россия, украина