https://ria.ru/20240124/belgorod-1923165942.html

Власти сообщили о происшествии в одном из районов Белгородской области

Власти сообщили о происшествии в одном из районов Белгородской области - РИА Новости, 24.01.2024

Власти сообщили о происшествии в одном из районов Белгородской области

В Корочанском районе Белгородской области произошло чрезвычайное происшествие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале, не приводя подробностей. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T11:54

2024-01-24T11:54

2024-01-24T12:05

происшествия

корочанский район

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГОРОД, 24 янв — РИА Новости. В Корочанском районе Белгородской области произошло чрезвычайное происшествие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале, не приводя подробностей."На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район", — говорится в публикации.Гладков пообещал позднее сообщить детали ЧП.

https://ria.ru/20240124/belgorod-1923153621.html

корочанский район

белгородская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, корочанский район, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)