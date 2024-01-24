https://ria.ru/20240124/belgorod-1923165942.html
Власти сообщили о происшествии в одном из районов Белгородской области
Власти сообщили о происшествии в одном из районов Белгородской области - РИА Новости, 24.01.2024
Власти сообщили о происшествии в одном из районов Белгородской области
В Корочанском районе Белгородской области произошло чрезвычайное происшествие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале, не приводя подробностей. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T11:54
2024-01-24T11:54
2024-01-24T12:05
происшествия
корочанский район
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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БЕЛГОРОД, 24 янв — РИА Новости. В Корочанском районе Белгородской области произошло чрезвычайное происшествие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале, не приводя подробностей."На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район", — говорится в публикации.Гладков пообещал позднее сообщить детали ЧП.
https://ria.ru/20240124/belgorod-1923153621.html
корочанский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, корочанский район, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Корочанский район, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Власти сообщили о происшествии в одном из районов Белгородской области
Гладков сообщил о происшествии в Корочанском районе Белгородской области