https://ria.ru/20240124/bayden-1923108029.html

Выступление Байдена в Вирджинии восемь раз прервали выкриками из зала

Выступление Байдена в Вирджинии восемь раз прервали выкриками из зала - РИА Новости, 24.01.2024

Выступление Байдена в Вирджинии восемь раз прервали выкриками из зала

Выступление президента США Джо Байдена в штате Вирджиния, посвященное проблеме абортов, восемь раз прерывали выкриками из зала, на что сторонники американского... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T01:36

2024-01-24T01:36

2024-01-24T01:36

сша

джо байден

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914280447_0:202:2922:1846_1920x0_80_0_0_0a70fa5f8a1fdb780dd721d81a2f8b9b.jpg

ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена в штате Вирджиния, посвященное проблеме абортов, восемь раз прерывали выкриками из зала, на что сторонники американского лидера стали скандировать "еще четыре года", следует из трансляции мероприятия и сообщения пула Белого дома. Через несколько секунд после начала трансляции выступление американского лидера прервал первый протестующий, после чего выкрики продолжились на регулярной основе. Тем не менее, собравшиеся на мероприятии сторонники Байдена "брали" численностью, неустанно скандируя "еще четыре года". При этом журналисты пула Белого дома сообщают, что озвучить речь Байдену помешали пропалестинские активисты, один из них, к примеру, выкрикнул "сколько детей вы убили". Пул пишет, что пропалестинские активисты прерывали Байдена восемь раз, но отмечает, что подсчет "неофициальный".

https://ria.ru/20240123/bayden-1923017151.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, джо байден, в мире