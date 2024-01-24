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Выступление Байдена в Вирджинии восемь раз прервали выкриками из зала - РИА Новости, 24.01.2024
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01:36 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/bayden-1923108029.html
Выступление Байдена в Вирджинии восемь раз прервали выкриками из зала
Выступление Байдена в Вирджинии восемь раз прервали выкриками из зала - РИА Новости, 24.01.2024
Выступление Байдена в Вирджинии восемь раз прервали выкриками из зала
Выступление президента США Джо Байдена в штате Вирджиния, посвященное проблеме абортов, восемь раз прерывали выкриками из зала, на что сторонники американского... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T01:36
2024-01-24T01:36
сша
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена в штате Вирджиния, посвященное проблеме абортов, восемь раз прерывали выкриками из зала, на что сторонники американского лидера стали скандировать "еще четыре года", следует из трансляции мероприятия и сообщения пула Белого дома. Через несколько секунд после начала трансляции выступление американского лидера прервал первый протестующий, после чего выкрики продолжились на регулярной основе. Тем не менее, собравшиеся на мероприятии сторонники Байдена "брали" численностью, неустанно скандируя "еще четыре года". При этом журналисты пула Белого дома сообщают, что озвучить речь Байдену помешали пропалестинские активисты, один из них, к примеру, выкрикнул "сколько детей вы убили". Пул пишет, что пропалестинские активисты прерывали Байдена восемь раз, но отмечает, что подсчет "неофициальный".
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сша, джо байден, в мире
США, Джо Байден, В мире
Выступление Байдена в Вирджинии восемь раз прервали выкриками из зала

Выступление Байдена в Вирджинии по абортам восемь раз прервали выкриками из зала

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена в штате Вирджиния, посвященное проблеме абортов, восемь раз прерывали выкриками из зала, на что сторонники американского лидера стали скандировать "еще четыре года", следует из трансляции мероприятия и сообщения пула Белого дома.
Через несколько секунд после начала трансляции выступление американского лидера прервал первый протестующий, после чего выкрики продолжились на регулярной основе. Тем не менее, собравшиеся на мероприятии сторонники Байдена "брали" численностью, неустанно скандируя "еще четыре года".
При этом журналисты пула Белого дома сообщают, что озвучить речь Байдену помешали пропалестинские активисты, один из них, к примеру, выкрикнул "сколько детей вы убили".
Пул пишет, что пропалестинские активисты прерывали Байдена восемь раз, но отмечает, что подсчет "неофициальный".
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