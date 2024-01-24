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На Кубани проведут проверку после высадки подростка-инвалида из автобуса - РИА Новости, 24.01.2024
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19:16 24.01.2024
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На Кубани проведут проверку после высадки подростка-инвалида из автобуса
На Кубани проведут проверку после высадки подростка-инвалида из автобуса - РИА Новости, 24.01.2024
На Кубани проведут проверку после высадки подростка-инвалида из автобуса
Прокуратура Краснодарского края организовала проведение проверки после того, как водитель автобуса высадил школьника-инвалида вне остановки, сообщили в краевом... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T19:16
2024-01-24T19:16
происшествия
краснодарский край
краснодар
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КРАСНОДАР, 24 янв — РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края организовала проведение проверки после того, как водитель автобуса высадил школьника-инвалида вне остановки, сообщили в краевом надзорном ведомстве. По данным муниципального центра управления (МЦУ) Краснодара, водитель высадил ребёнка с ограниченными возможностями здоровья вне остановки общественного транспорта по улице Западный обход. Водитель пояснил, что в 400 метрах до остановки "Улица Средняя" к нему обратился школьник примерно 13-15 лет и попросил выпустить его из автобуса. Водитель высадил пассажира. "В ходе проверки будет дана оценка действиям юридического лица по соблюдению законодательства об организации регулярных перевозок пассажиров городским транспортом, а также действиям водителя, осуществляющего пассажирские перевозки по маршруту следования № 75, который 23 января 2024 года высадил ребенка-инвалида вне остановочного пункта якобы по просьбе последнего", - сообщили в прокуратуре. По данным специалистов департамента образования, после разговора с мамой школьника информация о том, что ребёнок сам попросил водителя остановить автобус, подтвердилась. В свою очередь в отношении водителя будет проведено служебное расследование.
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происшествия, краснодарский край, краснодар
Происшествия, Краснодарский край, Краснодар
На Кубани проведут проверку после высадки подростка-инвалида из автобуса

Прокуратура на Кубани проверит данные о высадке подростка-инвалида из автобуса

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтобус на одной из улиц
Автобус на одной из улиц - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Автобус на одной из улиц. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 24 янв — РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края организовала проведение проверки после того, как водитель автобуса высадил школьника-инвалида вне остановки, сообщили в краевом надзорном ведомстве.
По данным муниципального центра управления (МЦУ) Краснодара, водитель высадил ребёнка с ограниченными возможностями здоровья вне остановки общественного транспорта по улице Западный обход. Водитель пояснил, что в 400 метрах до остановки "Улица Средняя" к нему обратился школьник примерно 13-15 лет и попросил выпустить его из автобуса. Водитель высадил пассажира.
"В ходе проверки будет дана оценка действиям юридического лица по соблюдению законодательства об организации регулярных перевозок пассажиров городским транспортом, а также действиям водителя, осуществляющего пассажирские перевозки по маршруту следования № 75, который 23 января 2024 года высадил ребенка-инвалида вне остановочного пункта якобы по просьбе последнего", - сообщили в прокуратуре.
По данным специалистов департамента образования, после разговора с мамой школьника информация о том, что ребёнок сам попросил водителя остановить автобус, подтвердилась. В свою очередь в отношении водителя будет проведено служебное расследование.
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