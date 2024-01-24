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Авиабазу США в Ираке атаковали ударные беспилотники, сообщили СМИ
Авиабазу США в Ираке атаковали ударные беспилотники, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.01.2024
Авиабазу США в Ираке атаковали ударные беспилотники, сообщили СМИ
Несколько ударных беспилотников во вторник атаковали авиабазу США Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, в результате есть пострадавшие, передает... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T01:02
2024-01-24T01:02
2024-01-24T02:53
ирак
сша
анбар (мухафаза)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Несколько ударных беспилотников во вторник атаковали авиабазу США Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, в результате есть пострадавшие, передает агентство Франс пресс со ссылкой на анонимных американских военных. "Было запущено несколько ударных дронов по базе Айн-аль-Асад в западной провинции Анбар... По последним сообщениям, зафиксированы травмы, а также повреждения инфраструктуры", - приводит агентство слова американского военного чиновника. В ответ на серию нападений американские военные по распоряжению президента США Джо Байдена нанесли удары по трем объектам проиранского движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.В результате, по информации Франс Пресс, погибли как минимум два человека.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
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ирак, сша, анбар (мухафаза), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Ирак, США, Анбар (мухафаза), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Авиабазу США в Ираке атаковали ударные беспилотники, сообщили СМИ
AFP: авиабазу США на западе Ирака атаковали ударные БПЛА, есть пострадавшие